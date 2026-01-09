Nemzeti Sport Gála: két külföldi az edzőjelöltek között

Az edzők kategóriájával 1985-ben bővült az 1958-ban útjára induló, idén 68. alkalommal kiírt Sportgála. Már a kezdetekkor dilemma elé állította a szavazójogukkal élő sportújságírókat, hogy miként hasonlítható össze a klubedzők és a szövetségi kapitányok munkássága. Pláne úgy, hogy elsőként rögtön a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Mezey György nyerte el a díjat. A szavazást kiíró Magyar Sportújságírók Szövetsége aztán 1995-ben ketté bontotta a két kategóriát, külön választottak legjobb edzőt és legjobb szövetségi kapitányt, ám 2015-ben újra egyesült a kettő, miután a szövetség új vezetősége úgy érvelt: így még értékesebb a győzelem.

2020 óta a fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőket nem díjazzák külön, mint 2015 és 2020 között, ők is az Év edzője-kategóriában méretnek meg, közülük idén a tízes listára Gombos Dániel, a parakajakos Kiss Péter Pál edzője került fel, de a legjobb három közé már nem választották be.

Az idei három jelölt egyike sem nyerte még el a díjat. Ábécérendben haladva az első jelölt az Év edzője-díjra Bob Bowman, az úszó Kós Hubert trénere. Az immár legendás, 60 éves edző 2024 áprilisában vette át a 46 éven keresztül a posztot betöltő Eddie Reese-től a Texasi Egyetem úszó- és műugrócsapatának igazgatói posztját. Követte őt Arizonából Texasba Kós Hubert is, a harmadik úszó, aki olimpiai bajnok lett Bowman irányításával. Az előző kettőt Michael Phelpsnek és Léon Marchand-nak hívják… Bowman 2023 után nemrégiben ismét megkapta az Év úszóedzője címet a világszerte követett Swimswamtől, méltatásában kiemelték, hogy úszói összesen tíz egyéni érmet nyertek a szingapúri világbajnokságon.

A kategória másik jelöltje Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabdacsapatának mestere, aki 2023 nyarán segítőből előlépve vette át Varga Zsolttól az együttes irányítását, és alig több mint két év alatt a klubtörténelem legsikeresebb mesterei közé emelkedett kilenc fontos címet szerezve. Ő az egyetlen magyar pólóedző, aki egymást követő két évben megnyerte a sportág királykategóriáját, a férfi Bajnokok Ligáját. „A legfontosabb, hogy tartsuk ezt a szintet, sikeresek maradjunk, és ha ezen felül ezért valamilyen elismerést kapunk, az külön öröm. Amikor tavaly nem nyert a csapat, nem volt bennem rossz érzés, ha viszont idén győzne, az lenne a legfontosabb nekem, mert a csapat nélkül én sem lehetnék ott a legjobb három edző között. Mindenkivel előfordul, hogy valami nehezebben megy, nehezebb megtalálni a motivációt, de ezek legfeljebb pillanatnyi problémák, amelyeken könnyen úrrá tudunk lenni. Szerencsés vagyok, hogy velük dolgozhatok” – mondta lapunknak Nyéki Balázs.

A harmadik jelölt a finn Suvi Mikkonen, a Márton ikrek, Luana és Viviana edzője. Csak az elmúlt három évben négy világbajnoki címet és egy olimpiai aranyérmet szereztek magyar tanítványai

„Nagyszerű évünk volt, a lányok továbbra is állandóan és folyamatosan lenyűgöznek – mondta a Nemzeti Sportnak Suvi Mikkonen. – Nekem ők olyanok, mintha a saját gyermekeim lennének, olyan régóta és olyan sok időt töltünk együtt. Bármi is lesz a szavazás végeredménye, úgy vélem, Bob Bowman és Nyéki Balázs is ragyogó munkát végzett. Hangsúlyozom, hogy rendkívül hálás vagyok azért, hogy Magyarországot képviselhetem, s azért is, mert ebben az országban tényleg értékelik az edzők munkáját, nem úgy, mint tapasztalataim szerint más országokban.”

(Edzői interjúk: Fazekas Zoltán, Szeleczki Róbert)