Nemzeti Sport Gála: két külföldi az edzőjelöltek között
Az edzők kategóriájával 1985-ben bővült az 1958-ban útjára induló, idén 68. alkalommal kiírt Sportgála. Már a kezdetekkor dilemma elé állította a szavazójogukkal élő sportújságírókat, hogy miként hasonlítható össze a klubedzők és a szövetségi kapitányok munkássága. Pláne úgy, hogy elsőként rögtön a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Mezey György nyerte el a díjat. A szavazást kiíró Magyar Sportújságírók Szövetsége aztán 1995-ben ketté bontotta a két kategóriát, külön választottak legjobb edzőt és legjobb szövetségi kapitányt, ám 2015-ben újra egyesült a kettő, miután a szövetség új vezetősége úgy érvelt: így még értékesebb a győzelem.
2020 óta a fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőket nem díjazzák külön, mint 2015 és 2020 között, ők is az Év edzője-kategóriában méretnek meg, közülük idén a tízes listára Gombos Dániel, a parakajakos Kiss Péter Pál edzője került fel, de a legjobb három közé már nem választották be.
Az idei három jelölt egyike sem nyerte még el a díjat. Ábécérendben haladva az első jelölt az Év edzője-díjra Bob Bowman, az úszó Kós Hubert trénere. Az immár legendás, 60 éves edző 2024 áprilisában vette át a 46 éven keresztül a posztot betöltő Eddie Reese-től a Texasi Egyetem úszó- és műugrócsapatának igazgatói posztját. Követte őt Arizonából Texasba Kós Hubert is, a harmadik úszó, aki olimpiai bajnok lett Bowman irányításával. Az előző kettőt Michael Phelpsnek és Léon Marchand-nak hívják… Bowman 2023 után nemrégiben ismét megkapta az Év úszóedzője címet a világszerte követett Swimswamtől, méltatásában kiemelték, hogy úszói összesen tíz egyéni érmet nyertek a szingapúri világbajnokságon.
A kategória másik jelöltje Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabdacsapatának mestere, aki 2023 nyarán segítőből előlépve vette át Varga Zsolttól az együttes irányítását, és alig több mint két év alatt a klubtörténelem legsikeresebb mesterei közé emelkedett kilenc fontos címet szerezve. Ő az egyetlen magyar pólóedző, aki egymást követő két évben megnyerte a sportág királykategóriáját, a férfi Bajnokok Ligáját. „A legfontosabb, hogy tartsuk ezt a szintet, sikeresek maradjunk, és ha ezen felül ezért valamilyen elismerést kapunk, az külön öröm. Amikor tavaly nem nyert a csapat, nem volt bennem rossz érzés, ha viszont idén győzne, az lenne a legfontosabb nekem, mert a csapat nélkül én sem lehetnék ott a legjobb három edző között. Mindenkivel előfordul, hogy valami nehezebben megy, nehezebb megtalálni a motivációt, de ezek legfeljebb pillanatnyi problémák, amelyeken könnyen úrrá tudunk lenni. Szerencsés vagyok, hogy velük dolgozhatok” – mondta lapunknak Nyéki Balázs.
A harmadik jelölt a finn Suvi Mikkonen, a Márton ikrek, Luana és Viviana edzője. Csak az elmúlt három évben négy világbajnoki címet és egy olimpiai aranyérmet szereztek magyar tanítványai
„Nagyszerű évünk volt, a lányok továbbra is állandóan és folyamatosan lenyűgöznek – mondta a Nemzeti Sportnak Suvi Mikkonen. – Nekem ők olyanok, mintha a saját gyermekeim lennének, olyan régóta és olyan sok időt töltünk együtt. Bármi is lesz a szavazás végeredménye, úgy vélem, Bob Bowman és Nyéki Balázs is ragyogó munkát végzett. Hangsúlyozom, hogy rendkívül hálás vagyok azért, hogy Magyarországot képviselhetem, s azért is, mert ebben az országban tényleg értékelik az edzők munkáját, nem úgy, mint tapasztalataim szerint más országokban.”
(Edzői interjúk: Fazekas Zoltán, Szeleczki Róbert)
|Az Év edzője
1985: Mezey György (labdarúgás)
1986: Széchy Tamás (úszás)
1987: Széchy Tamás
1988: Széchy Tamás
1989: Török Ferenc (öttusa)
1990: Széchy Tamás
1991: Kiss László (úszás)
1992: Kiss László
1993: Kiss László
1994: Széchy Tamás
1995: Ludasi Róbert (kajak-kenu)
1996: Kiss László
1997: Kiss László
1998: Németh Pál (atlétika)
1999: Kiss László
2000: Sári Nándor (kajak-kenu)
2001: Fábiánné Rozsnyói Katalin (kajak-kenu)
2002: Fábiánné Rozsnyói Katalin
2003: Fábiánné Rozsnyói Katalin
2004: Fábiánné Rozsnyói Katalin
2005: Fábiánné Rozsnyói Katalin
2006: Fábiánné Rozsnyói Katalin
2007: Kuhárszky Zoltán (tenisz)
2008: Turi György (úszás)
2009: Mocsai Lajos (kézilabda)
2010: Kovács István (torna)
2011: Csipes Ferenc (kajak-kenu)
2012: Széles Sándor (úszás)
2013: Shane Tusup (úszás)
2014: Shane Tusup
2015: Dárdai Pál (labdarúgás)
2016: Shane Tusup
2017: Shane Tusup
2018: Bánhidi Ákos és Csang Csing Lina (rövid pályás gyorskorcsolya)
2019: Varga Zsolt (vízilabda)
2020: Marco Rossi (labdarúgás)
2021: Decsi András (vívás)
2022: Marco Rossi (labdarúgás)
2023: Marco Rossi (labdarúgás)
2024: Golovin Vlagyimir (kézilabda)
Az Év szövetségi kapitánya
1995: Vajda Vilmos (kajak-kenu)
1996: Széchy Tamás (úszás)
1997: Szántó Imre (ökölvívás)
1998: Angyal Zoltán (kajak-kenu)
1999: Kemény Dénes (vízilabda)
2000: Kemény Dénes
2001: Angyal Zoltán
2002: Angyal Zoltán
2003: Kemény Dénes
2004: Kemény Dénes
2005: Faragó Tamás (vízilabda)
2006: Angyal Zoltán
2007: Angyal Zoltán
2008: Kemény Dénes
2009: Egervári Sándor
2010: Kiss László (úszás)
2011: Storcz Botond (kajak-kenu)
2012: Mocsai Lajos (kézilabda)
2013: Benedek Tibor (vízilabda)
2014: Storcz Botond
Az Év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője
2015: Galambos Zsolt (kosárlabda)
2016: Beliczay Sándor (kerekesszékes vívás)
2017: Beliczay Sándor
2018: Beliczay Sándor
2019: Szabó Álmos (úszás)