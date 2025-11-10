Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke, új szponzor is érkezett

Különleges bejelentésre készült a Bp. Honvéd, s ezt nem is rejtette véka alá: már napokkal korábban a saját honlapján hirdette, hogy készüljenek a kispesti drukkerek. Persze ment a találgatás, miről is lehet szó, hétfő késő délután pedig a Bozsik Arénában, kétszáz kispesti drukker előtt kiderült: Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere – aki a klub régi szurkolója és sportolója is az old boys labdarúgócsapatban – lesz a Bp. Honvéd elnöke, új szponzor érkezett, és egy négymilliárdos beruházási programot is bejelentettek.

„Szeretném megköszönni a Honvéd tulajdonosának, Leisztinger Tamásnak, hogy felkért, legyek a Bp. Honvéd elnöke – mondta Szijjártó Péter. – Nem ez volt az első felkérés, kezdeményezés, követelés a Honvéd éppen aktuális tulajdonosától, de most először mondtam igent. Az elmúlt időszakban nagyon mélyen volt a klub, eredménytelen volt a társaság, méltatlan eredmények követték egymást. Hosszú idő után olyan tulajdonosi és szakmai háttere van a klubnak, hogy két dologban segíthessek: először is abban, hogy visszafoglaljuk a helyünket a nemzetközi futballvilágban, hogy a Honvédot komolyan vegyék. A másik, hogy a Magyar Futball Akadémia arról legyen híres, hogy olyan gyerekeket képezzünk, akik nemcsak a szükséges szakmai alapokat kapják meg, hanem hogy jó embereket nevelhessünk. A négymilliárdos beruházási program keretében megépül egy sportcsarnok, felújítjuk és működtetjük az akadémiát, valamint november végén úgy módosul a sporttörvény, hogy a klub tulajdonába kerül a Bozsik Aréna és a Magyar Futball Akadémia is. És még valami: éveken át elképesztő volt, hogy nincs szponzora a csapatnak. Ez most megváltozik: a Vulcan Shield Group a saját iparágában vezető szerepet tölt be, s a következő négy évben több száz millió forintos nagyságrendben támogatja a Honvédot, így nő a klub költségvetési mozgástere. Bízom benne, hogy minden Honvéd-szurkoló hétfőnként felemelt fejjel mehet majd a munkahelyére, s mi zrikálhassunk másokat, ne pedig minket ugrassanak a többiek. Feczkó Tamás vezetőedző, a többi rajtatok múlik!”

Szijjártó Péter a sokadik felkérésre mondott igent a Honvédnak

A Vulcan Shield Global nevű szingapúri cég csúcstechnológiás szigetelőanyagok gyártásával foglalkozik. Nagyon ritkán szólal meg Leisztinger Tamás, a Bp. Honvéd tulajdonosa, ő is mondott néhány gondolatot.

„Örülünk a négymilliárd forintos gigaberuházásnak, nagy lépés ez a klub életében – mondta Leisztinger Tamás. – Magam mellé állítottam egy elnökséget, amelynek a tagja Szijjártó Péter, Gajda Péter, Kispest polgármestere, Gergely István, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke és Garaba Imre, korábbi Honvéd-játékos, aki a múltra emlékeztet majd minket.”

Szijjártó Péter az új szponzorral díszített mezzel, mellette Leisztinger Tamás tulajdonos

Séllei Árpád, a Bp. Honvéd ügyvezetője elmondta, a klub jövője biztosított, míg Bajúsz Endre, a Magyar Futball Akadémia igazgatója szólalt fel, s elmondta, Magyar Futball Akadémia 2018-ban épült fel, s összesen kilencvenhat futballistát tudtak elhelyezni a kollégiumban, de ez olykor kevésnek bizonyult, így több helyet alakítanak ki, úgynevezett konténerépületekben. Az MFA-t is felújítják. Új sportcsarnok is épül a Temesvár utcában, ez egy százfős futsalcsarnok lesz, míg az első csapat új csapatbuszt is kap.

Gergely István elmondta, már huszonhárom éve a Honvéd-család tagja: „Nem túlzás azt állítani, hogy mindent a Honvédnak köszönhetek. Régen kapusként a labda útjába álltam, most az új feladat elébe: az utóbbi időszakban irigykedve néztem a rivális klubokat, hogy az ő játékosaik emelik fel a magasba a kupákat, ideje, hogy ez megváltozzon. Ilyen szurkolótáborral, múlttal és lehetőséggel elkerülhetetlen lesz a siker!”

Gajda Péter, Kispest polgármestere hozzátette, segítik az építkezéseket, de ehhez nem csak ő, hanem a képviselő-testület is kell. Elmondta még, hogy az önkormányzat ott áll a Honvéd mögött.

Garaba Imre, négyszeres bajnok védő érzelmekkel teli beszédet tartott, több alkalommal is a könnyeivel küszködött.

„Amióta több játékostársammal együtt abbahagytuk a futballt, senki, egyetlen Honvéd-tulaj sem keresett meg minket, s ez fájt nekünk, idősebbeknek. Örülök, hogy ez megváltozott, egy másodpercet sem haboztam, azonnal igent mondtam a felkérésre. Csodás érzés, hogy Feczkó Tamás vezetőedző már korábban is érdeklődött nálam is, hogy mi a véleményem a csapatról, tartjuk a kapcsolatot. A legfőbb tanácsom az neki: nyerj bajnokságot a Honvéddal!”

A Vulcan Shield Global magyarországi vezetője, Komjáti Lóránt a következőket mondta: „Ennek a klubnak nem csak múltja és jelene, hanem jövője is van. Ebben vállalunk szerepet, mégpedig többszázmillió forintos támogatással évente. Vállaltunk még új Magyarországon, szeretnénk, ha a klub és a cégünk közötti megállapodás a megújulást szimbolizálja majd.”

Utolsóként Fórizs Sándor, a Honvéd sportigazgatója szólalt fel.

„Remélem, most már mindenki elhiszi, hogy nem akartuk a harmadik ligába süllyeszteni a klubot, amikor átvettük a Honvédot. Így, hogy a Bozsik Aréna a mi tulajdonunk lesz, nyitott kapukkal várhatjuk a szurkolókat a felkészülési meccsekre is. Bízom benne, hogy az idei két bajnokit megnyerjük, ez lenne a legszebb ajándék karácsonyra a drukkereinknek. Lendületben kell maradnunk, hogy tavasszal is sikeresek lehessünk.”