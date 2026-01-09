Nemzeti Sportrádió

Fazekasék Románia ellen mutatják meg, hol tartanak az Eb előtt

SZ. Z.SZ. Z.
2026.01.09. 07:42
Árvai Károly/Nemzeti Sport
kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Fazekas Gergő
Három klasszisát búcsúztatja a magyar férfi kézilabda-válogatott a Románia elleni péntek esti felkészülési mérkőzés szünetében. Ancsin Gábor, Balogh Zsolt és Lékai Máté is megannyi feledhetetlen pillanatot szerzett a szurkolóknak az elmúlt évtizedben. Már csak emiatt is érdemes lesz kimenni a győri Audi Arénában este hét órakor kezdődő találkozóra, ráadásul ez az egyetlen alkalom, hogy a dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokság előtt itthon láthatjuk nemzeti csapatunkat.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt a 8. helyre vezette együttesünket, a 2024-es Eb-t pedig a rekordot jelentő 5. helyen zárta az útmutatásával folyamatosan fiatalodó válogatottunk. Lékai hiányában az irányítóposzt átlagéletkora is jelentősen csökkent, a következő hetekben a 22 éves Fazekas Gergőre is kulcsszerep hárulhat.

„Érezzük, hogy nincsenek itt, mindig stabil emberek voltak a válogatottban, a hangulatfelelősök közé is tartoztak, de azért vagyunk itt mi, fiatalok, hogy előbb-utóbb átvegyük a helyüket – mondta lapunknak Fazekas Gergő.Még nem tudom, pontosan mi lesz a szerepem az Európa-bajnokságon, amikor pályán leszek, szeretnék száz százalékot nyújtani. Biztosan lesznek új elemek, amelyeket már a felkészülési meccsen is kipróbálunk, olyanok, amelyeket az edzéseken nem lehet jól modellezni, csak éles helyzetben.”

Pénteki ellenfelünk, Románia aranykora nem mostanság volt, viszont annál hosszabb ideig tartott: 1961, 1964, 1970 és 1974 világbajnokáról beszélünk, de 1992 óta nem járt olimpián. 2024-ben 28 év után kvalifikált ismét az Eb-re, amelyen ezúttal a dán, portugál, északmacedón trió ellen bizonyíthat. Ám ahogyan ezen a három meccsen, ellenünk sem lesz favorit – már csak azért sem, mert nincs a keretében a lengyel Wisla Plockban szereplő Fazekashoz hasonló tehetség.

KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Románia, Győr, Audi Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Fazekas Gergő
