Fazekasék Románia ellen mutatják meg, hol tartanak az Eb előtt

Chema Rodríguez szövetségi kapitány a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt a 8. helyre vezette együttesünket, a 2024-es Eb-t pedig a rekordot jelentő 5. helyen zárta az útmutatásával folyamatosan fiatalodó válogatottunk. Lékai hiányában az irányítóposzt átlagéletkora is jelentősen csökkent, a következő hetekben a 22 éves Fazekas Gergőre is kulcsszerep hárulhat.

„Érezzük, hogy nincsenek itt, mindig stabil emberek voltak a válogatottban, a hangulatfelelősök közé is tartoztak, de azért vagyunk itt mi, fiatalok, hogy előbb-utóbb átvegyük a helyüket – mondta lapunknak Fazekas Gergő. – Még nem tudom, pontosan mi lesz a szerepem az Európa-bajnokságon, amikor pályán leszek, szeretnék száz százalékot nyújtani. Biztosan lesznek új elemek, amelyeket már a felkészülési meccsen is kipróbálunk, olyanok, amelyeket az edzéseken nem lehet jól modellezni, csak éles helyzetben.”

Pénteki ellenfelünk, Románia aranykora nem mostanság volt, viszont annál hosszabb ideig tartott: 1961, 1964, 1970 és 1974 világbajnokáról beszélünk, de 1992 óta nem járt olimpián. 2024-ben 28 év után kvalifikált ismét az Eb-re, amelyen ezúttal a dán, portugál, északmacedón trió ellen bizonyíthat. Ám ahogyan ezen a három meccsen, ellenünk sem lesz favorit – már csak azért sem, mert nincs a keretében a lengyel Wisla Plockban szereplő Fazekashoz hasonló tehetség.

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Románia, Győr, Audi Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!