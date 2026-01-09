NB I: Varga Ádámot visszarendelte a Ferencváros

Visszarendelte debreceni kölcsönjátékából Varga Ádámot a Ferencváros – közölte honlapján a zöld-fehér klub. A 26 éves kapus az őszi szezonban 18 bajnokin és 2 kupameccsen őrizte a Loki hálóját, visszahívását Hajnal Tamás sportigazgató indokolta meg.

„Kapusaink jelenlegi egészségügyi állapota miatt – Dibusz Dénes a rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük – árulta el Hajnal Tamás. – Hamarosan csatlakozik a Spanyolországban edzőtáborozó csapatunkhoz. Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, és bizonyította, hogy milyen jó kapus, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak. Egyúttal szeretném megköszönni a DVSC-nek a nagyon profi együttműködést ebben a helyzetben, amelyből úgy gondolom, hogy az elmúlt félévben mindhárom fél jelentősen profitált.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)

*Az őszi szezon közben.