Nemzeti Sportrádió

NB I: Varga Ádámot visszarendelte a Ferencváros

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 09:30
null
Varga Ádám visszatér a Ferencvároshoz (Fotó: fradi.hu)
Címkék
NB I Ferencváros Varga Ádám
A bajnoki címvédőnél Dibusz Dénes a rehabilitációját végzi, Radnóti Dánielt sérülés miatt műteni kell, ezért a klub vezetősége úgy döntött, hogy azonnali hatállyal visszahívja debreceni kölcsönjátékából a DVSC színeiben ősszel 18 bajnokin és két kupameccsen szereplő kapust.

Visszarendelte debreceni kölcsönjátékából Varga Ádámot a Ferencváros – közölte honlapján a zöld-fehér klub. A 26 éves kapus az őszi szezonban 18 bajnokin és 2 kupameccsen őrizte a Loki hálóját, visszahívását Hajnal Tamás sportigazgató indokolta meg.

„Kapusaink jelenlegi egészségügyi állapota miatt – Dibusz Dénes a rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük – árulta el Hajnal Tamás. – Hamarosan csatlakozik a Spanyolországban edzőtáborozó csapatunkhoz. Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, és bizonyította, hogy milyen jó kapus, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak. Egyúttal szeretném megköszönni a DVSC-nek a nagyon profi együttműködést ebben a helyzetben, amelyből úgy gondolom, hogy az elmúlt félévben mindhárom fél jelentősen profitált.” 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)

*Az őszi szezon közben.

 

NB I Ferencváros Varga Ádám
Legfrissebb hírek

Balogh Norbert: Egyedül, szívességek nélkül indultam a nulláról

Labdarúgó NB I
4 órája

Szerződtette az ősszel Zalaegerszegen futballozó védőt és szélsőt az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
14 órája

FTC: Pesics tényleg nem tagja az utazó keretnek, de Keita és Tóth igen

Labdarúgó NB I
19 órája

Lukács Dánielért ajánlatot tett a Fradi – várnak a válaszra

Labdarúgó NB I
21 órája

A csatár nem utazik a Ferencváros edzőtáborába, klubot válthat – NS-infó

Labdarúgó NB I
21 órája

Távozott egy légiós Nyíregyházáról – hivatalos

Labdarúgó NB I
22 órája

Tóth Alexért valóban ajánlatot tett a Lazio, de nem megfelelőt – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:20

Nemzeti Sport Gála: megjósolhatatlan, ki fut be a csapatoknál

Egyéb csapat
Tegnap, 9:44
Ezek is érdekelhetik