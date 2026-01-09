Nemzeti Sportrádió

NHL: hat gólt kapott Montrealban a címvédő Florida

2026.01.09. 08:44
A Montréal nagy verést mért a címvédőre (Fotó: Getty Images)
Montréal Canadiens Florida Panthers NHL
Tizenkét mérkőzésen 74 gól született az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint pénteken hajnalban.

A címvédő Florida Panthers a Montréal Canadiens otthonában szenvedett 6–2-es vereséget. Alexandre Texier megszerezte pályafutása első mesterhármasat, a Canadiens pedig sorozatban harmadik sikerének örülhetett az alapszakaszban, míg a Panthers egymás után második meccsén maradt pont nélkül.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Carolina Hurricanes otthon 5–2-re nyert az Anaheim Ducks ellen, egy kimondottan fordulatos összecsapáson. A Ducks 1–0-ra és 2–1-re is vezetett, de ezután egymás után négy gólt ütöttek a hazaiak, akik megnyerték a mérkőzést. Az Anaheim sorozatban a negyedik meccsét bukta el az alapszakaszban.

A nyugaton éllovas Colorado Avalanche hazai környezetben 8–2-re múlta felül az Ottawa Senatorst.

NHL 
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Calgary Flames 4–1
Montréal Canadiens–Florida Panthers 6–2
Detroit Red Wings–Vancouver Canucks 5–1
New York Rangers–Buffalo Sabres 2–5
Philadelphia Flyers–Toronto Maple Leafs 1–2 h. u.
Pittsburgh Penguins–New Jersey Devils 4–1
Carolina Hurricanes–Anaheim Ducks 5–2
Nashville Predators–New York Islanders 2–1szétlövéssel
Winnipeg Jets–Edmonton Oilers 3–4
Colorado Avalanche–Ottawa Senators 8–2
Vegas Golden Knights–Columbus Blue Jackets 5–3
Seattle Kraken–Minnesota Wild 2–3 h. u.

 

Ezek is érdekelhetik