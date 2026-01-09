NHL: hat gólt kapott Montrealban a címvédő Florida

A címvédő Florida Panthers a Montréal Canadiens otthonában szenvedett 6–2-es vereséget. Alexandre Texier megszerezte pályafutása első mesterhármasat, a Canadiens pedig sorozatban harmadik sikerének örülhetett az alapszakaszban, míg a Panthers egymás után második meccsén maradt pont nélkül.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Carolina Hurricanes otthon 5–2-re nyert az Anaheim Ducks ellen, egy kimondottan fordulatos összecsapáson. A Ducks 1–0-ra és 2–1-re is vezetett, de ezután egymás után négy gólt ütöttek a hazaiak, akik megnyerték a mérkőzést. Az Anaheim sorozatban a negyedik meccsét bukta el az alapszakaszban.

A nyugaton éllovas Colorado Avalanche hazai környezetben 8–2-re múlta felül az Ottawa Senatorst.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Calgary Flames 4–1

Montréal Canadiens–Florida Panthers 6–2

Detroit Red Wings–Vancouver Canucks 5–1

New York Rangers–Buffalo Sabres 2–5

Philadelphia Flyers–Toronto Maple Leafs 1–2 – h. u.

Pittsburgh Penguins–New Jersey Devils 4–1

Carolina Hurricanes–Anaheim Ducks 5–2

Nashville Predators–New York Islanders 2–1 – szétlövéssel

Winnipeg Jets–Edmonton Oilers 3–4

Colorado Avalanche–Ottawa Senators 8–2

Vegas Golden Knights–Columbus Blue Jackets 5–3

Seattle Kraken–Minnesota Wild 2–3 – h. u.