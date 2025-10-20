Döntetlen a lila-fehér csapatok rangadóján

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KECSKEMÉTI TE 1–1 (1–1)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 830 néző. Vezette: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Hodonicki, Viczián (Márkus, 80.), Kuzma, Kotula (Kovács G., 65.) – Balla (Igricz, 80.), Szabó B., Zsolnai, Nagy G. (Daru, 65.) – Borsos (Harsányi, 80.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor

KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Derekas (Bolyki, 89.), Bocskay, Bolgár (Szomja, a szünetben) – Beke (Czékus, a szünetben), Banó-Szabó (Merényi, 71.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Viczián (10.), ill. Banó-Szabó (40.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – A meccs előtt kiegyeztem volna a döntetlennel. Jól kezdtünk, hamar megszereztük a vezetést, majd egy nagy lehetőséget is kihagytunk. Szünet után a Kecskemét ránk erőltette az akaratát, így igazságos eredmény született. Minden pontnak komoly értéke van, küzdünk tovább, sok nehéz meccs vár még ránk, próbálunk megfelelni.

Tímár Krisztián: – Egy félidőnyi előnyt adtunk a hazaiaknak. Többen nem találták a ritmust, ezért is cseréltem hármat a szünetben. A második játékrész alapján viszont nyernünk kellett volna a meccset. Nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, úgy éreztem, hogy volt egy olyan gólunk, amit fordítva láttunk a játékvezetővel. A csapat próbált focizni, győzelemre játszottunk, a lehetőségeink adva voltak, csak önmagunkat okolhatjuk, amiért ez elmaradt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Meglepetésre a Békéscsaba szerzett vezetést elég korán, az egyik főszereplő a szögletet beívelő Balla Kevin volt, a másik pedig a korábbi támadó, a fejjel eredményes Viczián Ádám. A gól után a kecskemétiek nem nagyon találták a ritmust, a csabaiak pedig biztos védekezésből indítottak többször is akciót, ami nemegyszer okozott veszélyt a vendégek kapuja előtt.

A játékrész második felében kezdett magára találni a KTE, nem nagyon engedte át a saját térfelére a vendéglátóját, Pálinkás egyre többször okoztak zavart az ellenfél védelmében. A fölény a 40. percben gólt eredményezett Banó-Szabó Bence pontos és erős szabadrúgása után.

A szünet után is lendületben maradt a Kecskemét, egyre-másra futottak az akciók a békéscsabai kapura, és nem feltétlenül Takács János kapuson múlt, hogy a vendégcsapat nem szerezte meg a vezetést. Hullámzott a játék, a következő percekben a viharsarki lila-fehérek rendezkedtek be az ellenfél tizenhatosa elé, de gól ezen az oldalon sem született.

A folytatásban sem vettek vissza a felek, továbbra is lüktetett a játék, és mindkét oldalon akadtak helyzetek bőven. Az eredmény viszont már nem változott, a Békéscsaba örülhet az egy pontnak, bár annak kevésbé, hogy nyeretlenségi szériája immáron négymeccsesre nyúlt. 1–1