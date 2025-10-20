Döntetlen a lila-fehér csapatok rangadóján
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KECSKEMÉTI TE 1–1 (1–1)
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 830 néző. Vezette: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Hodonicki, Viczián (Márkus, 80.), Kuzma, Kotula (Kovács G., 65.) – Balla (Igricz, 80.), Szabó B., Zsolnai, Nagy G. (Daru, 65.) – Borsos (Harsányi, 80.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor
KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Derekas (Bolyki, 89.), Bocskay, Bolgár (Szomja, a szünetben) – Beke (Czékus, a szünetben), Banó-Szabó (Merényi, 71.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Viczián (10.), ill. Banó-Szabó (40.)
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – A meccs előtt kiegyeztem volna a döntetlennel. Jól kezdtünk, hamar megszereztük a vezetést, majd egy nagy lehetőséget is kihagytunk. Szünet után a Kecskemét ránk erőltette az akaratát, így igazságos eredmény született. Minden pontnak komoly értéke van, küzdünk tovább, sok nehéz meccs vár még ránk, próbálunk megfelelni.
Tímár Krisztián: – Egy félidőnyi előnyt adtunk a hazaiaknak. Többen nem találták a ritmust, ezért is cseréltem hármat a szünetben. A második játékrész alapján viszont nyernünk kellett volna a meccset. Nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, úgy éreztem, hogy volt egy olyan gólunk, amit fordítva láttunk a játékvezetővel. A csapat próbált focizni, győzelemre játszottunk, a lehetőségeink adva voltak, csak önmagunkat okolhatjuk, amiért ez elmaradt.
ÖSSZEFOGLALÓ
Meglepetésre a Békéscsaba szerzett vezetést elég korán, az egyik főszereplő a szögletet beívelő Balla Kevin volt, a másik pedig a korábbi támadó, a fejjel eredményes Viczián Ádám. A gól után a kecskemétiek nem nagyon találták a ritmust, a csabaiak pedig biztos védekezésből indítottak többször is akciót, ami nemegyszer okozott veszélyt a vendégek kapuja előtt.
A játékrész második felében kezdett magára találni a KTE, nem nagyon engedte át a saját térfelére a vendéglátóját, Pálinkás egyre többször okoztak zavart az ellenfél védelmében. A fölény a 40. percben gólt eredményezett Banó-Szabó Bence pontos és erős szabadrúgása után.
A szünet után is lendületben maradt a Kecskemét, egyre-másra futottak az akciók a békéscsabai kapura, és nem feltétlenül Takács János kapuson múlt, hogy a vendégcsapat nem szerezte meg a vezetést. Hullámzott a játék, a következő percekben a viharsarki lila-fehérek rendezkedtek be az ellenfél tizenhatosa elé, de gól ezen az oldalon sem született.
A folytatásban sem vettek vissza a felek, továbbra is lüktetett a játék, és mindkét oldalon akadtak helyzetek bőven. Az eredmény viszont már nem változott, a Békéscsaba örülhet az egy pontnak, bár annak kevésbé, hogy nyeretlenségi szériája immáron négymeccsesre nyúlt. 1–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|9
|7
|–
|2
|19–12
|+7
|21
|2. Mezőkövesd
|9
|6
|1
|2
|16–9
|+7
|19
|3. Budapest Honvéd
|9
|6
|–
|3
|19–9
|+10
|18
|4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia
|9
|5
|2
|2
|13–9
|+4
|17
|5. Csákvári TK
|9
|4
|3
|2
|12–7
|+5
|15
|6. Karcagi SC
|9
|4
|3
|2
|11–12
|–1
|15
|7. Kecskeméti TE
|9
|4
|2
|3
|12–10
|+2
|14
|8. Soroksár SC
|9
|3
|3
|3
|15–16
|–1
|12
|9. Tiszakécske
|9
|3
|2
|4
|10–16
|–6
|11
|10. FC Ajka
|9
|3
|1
|5
|7–12
|–5
|10
|11. Videoton FC Fehérvár
|9
|2
|3
|4
|11–12
|–1
|9
|12. Szentlőrinc SE
|9
|2
|3
|4
|8–9
|–1
|9
|13. Békéscsaba
|9
|2
|3
|4
|11–14
|–3
|9
|14. Kozármisleny
|9
|2
|3
|4
|6–13
|–7
|9
|15. Budafoki MTE
|9
|2
|2
|5
|5–11
|–6
|8
|16. BVSC Zugló
|9
|1
|1
|7
|7–11
|–4
|4
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba a négy meccse veretlen Kecskemét ellen.