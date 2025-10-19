NB II: egyenlített a Honvéd, vezet a Vidi – élő eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
17 órakor kezdődött:
Vasas FC–Szentlőrinc 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló 2–1 (Miskolczi 45+2., Novák Cs. 48., ill. Horváth Sz. 36.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár 0–1 (Zsótér 54.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC 1–1 (Babinszky 7., ill. Kántor K. 30.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–FC Ajka 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A 13 órakor kezdődött mérkőzés jegyzőkönyve:
KARCAGI SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Győri Á., Fazekas L. – Vida M. (Fábián, 83.), Pap Zs., Szűcs K., Székely D. (Kaye, 68.), Girsik Á. (Regenyei, 83.) – Sain (Sághy, 88.). Vezetőedző: Varga Attila
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Karacs, 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Mondovics, Dencinger, Magyar Zs. (Szakály D., 80.) – Szabó B. (Fejős, 59.), Bányai (Simon A., 59.), Somfalvi (Radics, 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Kaye (1–0) a 79. percben
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Az eddigi talán legjobb első félidőnket produkáltuk – párharcerősen játszottunk, hatalmas ziccereink voltak. A futball igazságtalansága lett volna, ha ezt a mérkőzést nem nyerjük meg. Döntő volt, hogy nagyon szervezetten játszottunk, büszkék lehetünk a teljesítményünkre, hiszen egy olyan Csákvárt fektettünk két vállra, amelyik eddig a bajnokságban a legkevesebb gólt kapta.
Tóth Balázs: – Megérdemelt győzelmet aratott a Karcag. Öt, a fiatalszabálynak megfelelő labdarúgó is játszott a csapatunkban, akik bizonyos tekintetben megállták a helyüket, de láttam hiányosságokat is, amelyeket a jövőben ki kell javítanunk. Rengeteg párharcot nyert az ellenfelünk, s ebben sajnos most alulmúltuk saját magunkat is. Bízom benne, hogy a jövő hétre ki tudjuk javítani ezeket a hibákat.
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. (Bora, 82.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 82.), Vidnyánszky (Kovalenko, 90+1.), Bertus – Szalai J. (Lőrinczy, 90+1.), Vörös (Saja, 74.). Vezetőedző: Csertői Aurél
BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Lapu, Nándori (Kovács D., 67.) – Varga B. (Gyurkó, 78.), Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Vörös (1–0) az 50. percben
Kiállítva: Fekete M. a 72. percben
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Talán az idén ez volt az egyik leggyengébb játékunk. Az ellenfélnek voltak lehetőségei, mi indiszponáltan, sok hibával játszottunk, nem volt stabil a védekezésünk. Viszont gyönyörű gólt lőttünk. A meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, csak Vörös Barna gólját, játékát nem. Van ilyen a fociban, az ellenfél jobban játszott, mégis mi nyertünk.
Mészöly Géza: – Az első félidőben az történt, amit elterveztünk, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, melyek kimaradtak. Voltak kétes tizenegyes-szituációk is, de a helyzeteket be kell rúgni. A foci egyik íratlan szabálya, hogy egy hiba is elegendő ilyenkor. Hiába hívtuk fel a játékosok figyelmét a szünetben arra, hogy a második játékrész elején koncentráljanak, volt egy pici kihagyás, amelyet gólra váltott a Kövesd. Aztán jött a kiállítás, viszont utána is akartunk egalizálni, megfordítani a meccset, és ajtó-ablak ziccereink is voltak. A csapat mindent megtett ezen a mérkőzésen, mégis pont nélkül maradtunk. A futball néha ilyen, de erre a játékra lehet építeni a következő fordulókban.
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre SE–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS A 17 ÓRAI
MÉRKŐZÉSEK ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Mezőkövesd
|10
|6
|2
|2
|17–10
|+7
|20
|2. Budapest Honvéd
|9
|6
|1
|2
|19–8
|+11
|19
|3. Vasas FC
|9
|6
|1
|2
|18–12
|+6
|19
|4. Karcagi SC
|10
|5
|3
|2
|12–12
|0
|18
|5. Kecskeméti TE
|9
|5
|1
|3
|15–12
|+3
|16
|6. Csákvár
|10
|4
|4
|2
|13–8
|+5
|16
|7. Szeged-Csanád GA
|9
|4
|3
|2
|11–8
|+3
|15
|8. FC Ajka
|9
|3
|1
|5
|6–11
|–5
|10
|9. Videoton FC Fehérvár
|9
|2
|4
|3
|11–10
|+1
|10
|10. Szentlőrinc
|9
|2
|3
|4
|11–12
|–1
|9
|11. Békéscsaba
|9
|2
|3
|4
|11–14
|–3
|9
|12. Soroksár SC
|9
|2
|3
|4
|13–17
|–4
|9
|13. Budafoki MTE
|10
|2
|3
|5
|7–13
|–6
|9
|14. Tiszakécske
|9
|2
|3
|4
|9–16
|–7
|9
|15. BVSC-Zugló
|9
|2
|1
|6
|8–10
|–2
|7
|16. Kozármisleny
|9
|1
|4
|4
|6–14
|–8
|7