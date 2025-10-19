Nemzeti Sportrádió

NB II: egyenlített a Honvéd, vezet a Vidi – élő eredménykövető!

2025.10.19. 16:49
A Honvéd kijavíthatja a két héttel ezelőtti botlást, amikor hazai pályán ikszelt a Tiszakécskével (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd, archív)
A pénteki Mezőkövesd–Budafok (1–0) meccs után vasárnap hat mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB II 10. fordulójában. Kora délután az újonc Karcag hibátlan maradt hazai pályán, miután egy góllal legyőzte a Csákvárt. 17 órától a 3. helyezett Vasas a Szentlőrincet fogadja, míg a 2. helyen álló Honvéd a Kozármisleny otthonában lép pályára. A Videoton Soroksáron vendégszerepel, a Szeged a BVSC-t látja vendégül, a Tiszakécske pedig az Ajkával csatázik.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17 órakor kezdődött:

Vasas FC–Szentlőrinc 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló 2–1 (Miskolczi 45+2., Novák Cs. 48., ill. Horváth Sz. 36.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár 0–1 (Zsótér 54.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC 1–1 (Babinszky 7., ill. Kántor K. 30.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–FC Ajka 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 13 órakor kezdődött mérkőzés jegyzőkönyve:

KARCAGI SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Győri Á., Fazekas L. – Vida M. (Fábián, 83.), Pap Zs., Szűcs K., Székely D. (Kaye, 68.), Girsik Á. (Regenyei, 83.) – Sain (Sághy, 88.). Vezetőedző: Varga Attila
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Karacs, 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Mondovics, Dencinger, Magyar Zs. (Szakály D., 80.) – Szabó B. (Fejős, 59.), Bányai (Simon A., 59.), Somfalvi (Radics, 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Kaye (1–0) a 79. percben
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Az eddigi talán legjobb első félidőnket produkáltuk – párharcerősen játszottunk, hatalmas ziccereink voltak. A futball igazságtalansága lett volna, ha ezt a mérkőzést nem nyerjük meg. Döntő volt, hogy nagyon szervezetten játszottunk, büszkék lehetünk a teljesítményünkre, hiszen egy olyan Csákvárt fektettünk két vállra, amelyik eddig a bajnokságban a legkevesebb gólt kapta.
Tóth Balázs: – Megérdemelt győzelmet aratott a Karcag. Öt, a fiatalszabálynak megfelelő labdarúgó is játszott a csapatunkban, akik bizonyos tekintetben megállták a helyüket, de láttam hiányosságokat is, amelyeket a jövőben ki kell javítanunk. Rengeteg párharcot nyert az ellenfelünk, s ebben sajnos most alulmúltuk saját magunkat is. Bízom benne, hogy a jövő hétre ki tudjuk javítani ezeket a hibákat.

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. (Bora, 82.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 82.), Vidnyánszky (Kovalenko, 90+1.), Bertus – Szalai J. (Lőrinczy, 90+1.), Vörös (Saja, 74.). Vezetőedző: Csertői Aurél
BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Lapu, Nándori (Kovács D., 67.) – Varga B. (Gyurkó, 78.), Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Vörös (1–0) az 50. percben
Kiállítva: Fekete M. a 72. percben
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Talán az idén ez volt az egyik leggyengébb játékunk. Az ellenfélnek voltak lehetőségei, mi indiszponáltan, sok hibával játszottunk, nem volt stabil a védekezésünk. Viszont gyönyörű gólt lőttünk. A meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, csak Vörös Barna gólját, játékát nem. Van ilyen a fociban, az ellenfél jobban játszott, mégis mi nyertünk.
Mészöly Géza: – Az első félidőben az történt, amit elterveztünk, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, melyek kimaradtak. Voltak kétes tizenegyes-szituációk is, de a helyzeteket be kell rúgni. A foci egyik íratlan szabálya, hogy egy hiba is elegendő ilyenkor. Hiába hívtuk fel a játékosok figyelmét a szünetben arra, hogy a második játékrész elején koncentráljanak, volt egy pici kihagyás, amelyet gólra váltott a Kövesd. Aztán jött a kiállítás, viszont utána is akartunk egalizálni, megfordítani a meccset, és ajtó-ablak ziccereink is voltak. A csapat mindent megtett ezen a mérkőzésen, mégis pont nélkül maradtunk. A futball néha ilyen, de erre a játékra lehet építeni a következő fordulókban.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre SE–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS A 17 ÓRAI
MÉRKŐZÉSEK ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Mezőkövesd1062217–10+720
  2. Budapest Honvéd961219–8+1119
  3. Vasas FC961218–12+619
  4. Karcagi SC1053212–12018
  5. Kecskeméti TE951315–12+316
  6. Csákvár1044213–8+516
  7. Szeged-Csanád GA943211–8+315
  8. FC Ajka93156–11–510
  9. Videoton FC Fehérvár924311–10+110
10. Szentlőrinc923411–12–19
11. Békéscsaba923411–14–39
12. Soroksár SC923413–17–49
13. Budafoki MTE102357–13–69
14. Tiszakécske92349–16–79
15. BVSC-Zugló92168–10–27
16. Kozármisleny91446–14–87

 

