NB II: egyenlített a Honvéd, vezet a Vidi – élő eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17 órakor kezdődött:

Vasas FC–Szentlőrinc 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló 2–1 (Miskolczi 45+2., Novák Cs. 48., ill. Horváth Sz. 36.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár 0–1 (Zsótér 54.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC 1–1 (Babinszky 7., ill. Kántor K. 30.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Tiszakécskei LC–FC Ajka 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 13 órakor kezdődött mérkőzés jegyzőkönyve:

KARCAGI SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Győri Á., Fazekas L. – Vida M. (Fábián, 83.), Pap Zs., Szűcs K., Székely D. (Kaye, 68.), Girsik Á. (Regenyei, 83.) – Sain (Sághy, 88.). Vezetőedző: Varga Attila

CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Karacs, 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Mondovics, Dencinger, Magyar Zs. (Szakály D., 80.) – Szabó B. (Fejős, 59.), Bányai (Simon A., 59.), Somfalvi (Radics, 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Kaye (1–0) a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Az eddigi talán legjobb első félidőnket produkáltuk – párharcerősen játszottunk, hatalmas ziccereink voltak. A futball igazságtalansága lett volna, ha ezt a mérkőzést nem nyerjük meg. Döntő volt, hogy nagyon szervezetten játszottunk, büszkék lehetünk a teljesítményünkre, hiszen egy olyan Csákvárt fektettünk két vállra, amelyik eddig a bajnokságban a legkevesebb gólt kapta.

Tóth Balázs: – Megérdemelt győzelmet aratott a Karcag. Öt, a fiatalszabálynak megfelelő labdarúgó is játszott a csapatunkban, akik bizonyos tekintetben megállták a helyüket, de láttam hiányosságokat is, amelyeket a jövőben ki kell javítanunk. Rengeteg párharcot nyert az ellenfelünk, s ebben sajnos most alulmúltuk saját magunkat is. Bízom benne, hogy a jövő hétre ki tudjuk javítani ezeket a hibákat.

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. (Bora, 82.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 82.), Vidnyánszky (Kovalenko, 90+1.), Bertus – Szalai J. (Lőrinczy, 90+1.), Vörös (Saja, 74.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Lapu, Nándori (Kovács D., 67.) – Varga B. (Gyurkó, 78.), Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Vörös (1–0) az 50. percben

Kiállítva: Fekete M. a 72. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Talán az idén ez volt az egyik leggyengébb játékunk. Az ellenfélnek voltak lehetőségei, mi indiszponáltan, sok hibával játszottunk, nem volt stabil a védekezésünk. Viszont gyönyörű gólt lőttünk. A meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, csak Vörös Barna gólját, játékát nem. Van ilyen a fociban, az ellenfél jobban játszott, mégis mi nyertünk.

Mészöly Géza: – Az első félidőben az történt, amit elterveztünk, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, melyek kimaradtak. Voltak kétes tizenegyes-szituációk is, de a helyzeteket be kell rúgni. A foci egyik íratlan szabálya, hogy egy hiba is elegendő ilyenkor. Hiába hívtuk fel a játékosok figyelmét a szünetben arra, hogy a második játékrész elején koncentráljanak, volt egy pici kihagyás, amelyet gólra váltott a Kövesd. Aztán jött a kiállítás, viszont utána is akartunk egalizálni, megfordítani a meccset, és ajtó-ablak ziccereink is voltak. A csapat mindent megtett ezen a mérkőzésen, mégis pont nélkül maradtunk. A futball néha ilyen, de erre a játékra lehet építeni a következő fordulókban.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Békéscsaba 1912 Előre SE–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)