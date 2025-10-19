Négy érmet szereztek a magyar tekések a nemzetközi porondon

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a klasszikus csúcsesemények – mint a világbajnokság, az Európa-bajnokság vagy a Bajnokok Ligája – mellett minden ősszel különös figyelem irányul a három rangos csapatversenyre is: a világkupára, az Európa-kupára és az NBC-kupára, amelyek mindegyike a sportág legjobb klubjait vonultatja fel. A három eseményt ezúttal is egy időben rendezték meg: a világkupát az olaszországi Bolzanóban, az Európa-kupát a horvátországi Eszéken, míg az NBC-kupát Münchenben.

A legnagyobb magyar siker világkupában, az olaszországi pályán született: a Zalaegerszegi TK fantasztikus játékkal nyert, a döntőben a címvédő német Zerbstet győzte le 6:2-re.

Az Európa-kupában a Szegedi TE férfi együttese is döntőt vívhatott, de 7:1-re alulmaradt a német Raindorffal szemben, így ezüstéremmel zárt.

Az NBC-kupában a férfiaknál és a nőknél is volt magyar dobogós: a Tatabányai SC női csapata a német Bambergtől 6:2-re kapott ki a fináléban, míg az Investment Közutasok Kaposvári TK férfi együttese az ugyancsak német VfB Hallbergmoostól szenvedett 5:3-as vereséget, így mindkét magyar csapat a második helyen végzett.

„A székesfehérvári világbajnokságon mind a női, mind a férfi válogatott bronzérmet szerzett, most pedig a klubcsapatok is megmutatták erejüket. Az idei ősz az utóbbi évek egyik legeredményesebb nemzetközi kupaszereplését hozta a magyar teke számára” – értékelt Bátor Gábor, a Magyar Tekeszövetség főtitkára.