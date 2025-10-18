Nemzeti Sportrádió

Skaliczki László: A siker kódolva volt Szegeden

2025.10.18.
Fotó: Dömötör Csaba
Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata 50 évvel ezelőtt harcolta ki az élvonalba jutást.


Az NB I/B-t megnyerő együttesnek a tagja volt Skaliczki László is, aki akkor húszévesen a fiatalos lendületet képviselte.

1975. OKTÓBER 18. aranybetűkkel íródott a szegedi kézilabdázás történelemkönyvébe. Ezen a napon a Szegedi Volán SC megnyerte az NB I/B-s bajnokságot, és kiharcolta a feljutást az első osztályba. A napjainkban már rendszeresen a hazai trófeákért harcoló és a BL négyes döntőjébe igyekvő klub az egyetlen, amelyik az elmúlt fél évszázadban megszakítás nélkül tagja volt az NB I-nek.

„Akkoriban kezdődött el a kézilabdaláz, ami a mai napig jelen van a városban – mondta lapunknak Skaliczki László, aki akkoriban húszéves fiatalként segítette feljutáshoz a Szegedet. – A siker kódolva volt a klubnál, Kővári Árpád munkastílusa és fanatizmusa ismert volt, aki jól dolgozott, megkapta tőle a lehetőséget a fiatalok közül is. Megtisztelő volt, hogy tizenegy hónap sorkatonaság után, elsőéves főiskolásként integrálódhattam egy olyan csapatba, amelyben olyan válogatottak és egyéniségek játszottak, mint Dobó Károly, Tamás Sándor és Giricz Sándor. A velem egy korosztályú Oláh Béla gyorsan beverekedte magát a kezdőbe, ő is nagy inspiráció volt számomra. Régebben még csak tizenkét tagú volt a meccskeret, az edzők a cseretaktika helyett inkább az összeszokottságban bíztak.”

Az újkígyósi szakember ezer szállal kötődik a Szegedhez, 1995-ben épp egykori mesterétől, Kővári Árpádtól vette át a csapat irányítását, és rögtön az első idényében megszerezte a klub történetének első bajnoki címét. Skaliczki 2001 és 2008 között a férfiválogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, Athénban olimpiai elődöntőbe jutottunk az irányításával. 2010-ben ismét a Tisza-partiak vezetőedzője lett, majd 2013-ban átadta a stafétát a spanyol Juan Carlos Pastornak.

„A szurkolók nélkül nem ment volna, és nem is érdemes ezt az egészet csinálni” – vallja az idén április 7-én a 70. életévét betöltő Skaliczki László.

 

