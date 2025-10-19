Nemzeti Sportrádió

NB II: Tiszakécskei LC–FC Ajka

2025.10.19. 16:55
Három meccs után nyerhet újra a Tiszakécske (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd, archív)
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a 14. helyezett Tiszakécske a nyolcadik Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA 0–0 (0–0) – ÉLŐ
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezeti: Sipos Tamás (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka–Bódi, Szekér, Terbe, Lucas, Vukk, Pataki B. – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
AJKA: Szabados I. – Kovács N., Bacsa B., Tar Zs., Garai Z. – Tóth G., Csizmadia Z., – Herjeczki K., Cipf, Kenderes– Szabó M. Vezetőedző: Csábi József

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző fordulóban a Honvéd ellen bravúrpontot szerző Tiszakécske az előző öt meccséből négyet elveszítő Ajka ellen.

 

