NB II: Szeged-Csanád GA–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–1) – ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Tóth B., Kalmár – Vágó L. (Borvető, a szünetben), Rabatin – Miskolczi, Márkvárt, Holman – Novák. Vezetőedző: Aczél Zoltán

BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk, Hesz, Vinicius, Király, Dénes – Bacsa, Palincsár, Csernik, Pekár L. – Horváth Sz. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Miskolczi (45+2.), Novák (48.), ill. Horváth Sz. (36.)

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán eddig három meccset megnyerő Szeged az idegenben még pont nélküli BVSC ellen.