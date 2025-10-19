Nemzeti Sportrádió

NB II: Szeged-Csanád GA–BVSC-Zugló

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
2025.10.19. 16:35
Első idegenbeli pontjára hajt a BVSC Szegeden (Fotó: Szúcs Attila/BVSC-Zugló, archív)
NB II Szeged BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia BVSC-Zugló NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a 7. helyezett Szeged az utolsó előtti BVSC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–1) – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Tóth B., Kalmár – Vágó L. (Borvető, a szünetben), Rabatin – Miskolczi, Márkvárt, Holman – Novák. Vezetőedző: Aczél Zoltán
BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk, Hesz, Vinicius, Király, Dénes – Bacsa, Palincsár, Csernik, Pekár L. – Horváth Sz. Vezetőedző: Dragan Vukmir 
Gólszerző: Miskolczi (45+2.), Novák (48.), ill. Horváth Sz. (36.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán eddig három meccset megnyerő Szeged az idegenben még pont nélküli BVSC ellen. 

 

