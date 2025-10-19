NB II: Szeged-Csanád GA–BVSC-Zugló
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–1) – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Tóth B., Kalmár – Vágó L. (Borvető, a szünetben), Rabatin – Miskolczi, Márkvárt, Holman – Novák. Vezetőedző: Aczél Zoltán
BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk, Hesz, Vinicius, Király, Dénes – Bacsa, Palincsár, Csernik, Pekár L. – Horváth Sz. Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Miskolczi (45+2.), Novák (48.), ill. Horváth Sz. (36.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán eddig három meccset megnyerő Szeged az idegenben még pont nélküli BVSC ellen.