A Szeged három góllal győzött a Csurgó ellen a férfi kézilabda NB I-ben

Két héttel ezelőtt a somogyi városban 25–25-ös döntetlent játszott a két csapat, most viszont a Csurgó egyszer sem vezetett.

Az első félidő végére a Szeged négygólos előnyt épített ki, és ezt lényegében végig tartotta a második 30 perc során. A nagyszerűen küzdő Csurgó ugyan megnyerte a második félidőt egy góllal, ám nem volt esélye utolérni a riválisát. Imanol Garciandia hat gólt dobva volt Michael Apelgren csapatának legjobbja, a kapuban Tobias Thulin 38 százalékkal védett (9/24).

A vendégeknél Gábor Marcell hat, Kiss Bence és Domagoj Alilovic öt-öt találattal zárt.

A Ferencváros otthon tíz góllal verte a Budakalászt. A hazai mezőnyjátékosok közül csak Horváth-Garaba Ádám nem talált a hálóba, Nagy Bence és Ancsin Gábor hat-hat góllal, Borbély Ádám 17 védéssel vette ki részét a sikerből.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

6. forduló

OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK 30–27 (16–12)

Szeged, 1927 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

SZEGED: THULIN – Szilágyi B. 5 (1), GARCIANDIA 6, Toto 2, MACKOVSEK 3, Gottfridsson 1, Jelinic. Csere: Radványszki (kapus), Bánhidi 1, Kalaras, KUKICS 5, Bodó, Frimmel 4, Sostaric 3 (2), Fazekas M. Edző: Michael Apelgren

CSURGÓ: Zaponsek – Szűcs B. 4 (4), Pipp 2, KISS B. 5, Rotim 2, GÁBOR M. 6, Füstös B. Csere: Váczi D., Széll (kapusok), Vasvári, Németh B. 1, D. ALILOVIC 5 (1), Herceg, Horváth P. 1 (1), Maracskó 1. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 7. p.: 5–4. 14. p.: 7–5. 18. p.: 8–7. 22. p.: 11–8. 25. p.: 14–9. 27. p.: 16–11. 33. p.: 17–13. 38. p.: 20–14. 42. p.: 21–16. 46. p.: 22–19. 50. p.: 25–20. 53. p.: 28–22. 58. p.: 29–25. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 8/6

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Bosszús vagyok, mert a hazai bajnokikon nem tudjuk megismételni a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítményünket. A Csurgó minden dicséretet megérdemel, mert végig ott lihegett a nyakunkon.

Alem Toszkics: – Elégedett vagyok a játékosaimmal, mert a teljes mérkőzésen tartották a tempót klasszis ellenfelükkel.

FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász 39–29 (18–13)

Elek Gyula Aréna, 300 néző. V: Haskó, Natkai.

FTC: Borbély – Csanálosi 4 (1), ANCSIN 6, Füzi 2, Csörgő 3, NAGY BENCE 6, Kovacsics 2. Csere: Győri K. (kapus), Debreczeni 2, JUHÁSZ Á. 4, Győri M. 3, Koller 1, Karai 2, Prainer 2, Bujdosó 2. Edző: Pásztor István

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Szujó, SINKOVITS 6, Tyiskov 2, MÁTÉS 6 (4), Polcar 3, Száva. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Hajdu B. 1, Zakor 4, Fórizs 4, Tájok 1, Forgács 2, Dávid M., Nagy Bendegúz. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–4. 20. p.: 13–9. 27. p.: 15–11. 38. p.: 22–16. 45. p.: 27–21. 53. p.: 32–25. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló 28–19 (12–9)