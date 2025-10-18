A Szeged három góllal győzött a Csurgó ellen a férfi kézilabda NB I-ben
Két héttel ezelőtt a somogyi városban 25–25-ös döntetlent játszott a két csapat, most viszont a Csurgó egyszer sem vezetett.
Az első félidő végére a Szeged négygólos előnyt épített ki, és ezt lényegében végig tartotta a második 30 perc során. A nagyszerűen küzdő Csurgó ugyan megnyerte a második félidőt egy góllal, ám nem volt esélye utolérni a riválisát. Imanol Garciandia hat gólt dobva volt Michael Apelgren csapatának legjobbja, a kapuban Tobias Thulin 38 százalékkal védett (9/24).
A vendégeknél Gábor Marcell hat, Kiss Bence és Domagoj Alilovic öt-öt találattal zárt.
A Ferencváros otthon tíz góllal verte a Budakalászt. A hazai mezőnyjátékosok közül csak Horváth-Garaba Ádám nem talált a hálóba, Nagy Bence és Ancsin Gábor hat-hat góllal, Borbély Ádám 17 védéssel vette ki részét a sikerből.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
6. forduló
OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK 30–27 (16–12)
Szeged, 1927 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.
SZEGED: THULIN – Szilágyi B. 5 (1), GARCIANDIA 6, Toto 2, MACKOVSEK 3, Gottfridsson 1, Jelinic. Csere: Radványszki (kapus), Bánhidi 1, Kalaras, KUKICS 5, Bodó, Frimmel 4, Sostaric 3 (2), Fazekas M. Edző: Michael Apelgren
CSURGÓ: Zaponsek – Szűcs B. 4 (4), Pipp 2, KISS B. 5, Rotim 2, GÁBOR M. 6, Füstös B. Csere: Váczi D., Széll (kapusok), Vasvári, Németh B. 1, D. ALILOVIC 5 (1), Herceg, Horváth P. 1 (1), Maracskó 1. Edző: Alem Toszkics
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 7. p.: 5–4. 14. p.: 7–5. 18. p.: 8–7. 22. p.: 11–8. 25. p.: 14–9. 27. p.: 16–11. 33. p.: 17–13. 38. p.: 20–14. 42. p.: 21–16. 46. p.: 22–19. 50. p.: 25–20. 53. p.: 28–22. 58. p.: 29–25. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 8/6
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Bosszús vagyok, mert a hazai bajnokikon nem tudjuk megismételni a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítményünket. A Csurgó minden dicséretet megérdemel, mert végig ott lihegett a nyakunkon.
Alem Toszkics: – Elégedett vagyok a játékosaimmal, mert a teljes mérkőzésen tartották a tempót klasszis ellenfelükkel.
FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász 39–29 (18–13)
Elek Gyula Aréna, 300 néző. V: Haskó, Natkai.
FTC: Borbély – Csanálosi 4 (1), ANCSIN 6, Füzi 2, Csörgő 3, NAGY BENCE 6, Kovacsics 2. Csere: Győri K. (kapus), Debreczeni 2, JUHÁSZ Á. 4, Győri M. 3, Koller 1, Karai 2, Prainer 2, Bujdosó 2. Edző: Pásztor István
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Szujó, SINKOVITS 6, Tyiskov 2, MÁTÉS 6 (4), Polcar 3, Száva. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Hajdu B. 1, Zakor 4, Fórizs 4, Tájok 1, Forgács 2, Dávid M., Nagy Bendegúz. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–4. 20. p.: 13–9. 27. p.: 15–11. 38. p.: 22–16. 45. p.: 27–21. 53. p.: 32–25. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4
HE-DO B.Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló 28–19 (12–9)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|8
|6
|1
|1
|269–221
|+48
|13
|2. Veszprém
|5
|5
|–
|–
|210–137
|+73
|10
|3. Tatabánya
|5
|5
|–
|–
|163–136
|+27
|10
|4. FTC
|7
|4
|–
|3
|247–241
|+6
|8
|5. Győr
|6
|3
|–
|3
|182–164
|+18
|6
|6. Gyöngyös
|7
|3
|–
|4
|193–218
|–25
|6
|7. Komló
|6
|2
|1
|3
|165–172
|–7
|5
|8. Szigetszentmiklós
|7
|2
|1
|4
|185–202
|–17
|5
|9. Budai Farkasok-Rév
|6
|1
|3
|2
|162–185
|–23
|5
|10. PLER
|6
|2
|1
|3
|164–197
|–33
|5
|11. Csurgó
|7
|1
|2
|4
|198–208
|–10
|4
|12. NEKA
|6
|1
|2
|3
|155–169
|–14
|4
|13. Budakalász
|6
|2
|–
|4
|171–202
|–31
|4
|14. Balatonfüred
|6
|1
|1
|4
|159–171
|–12
|3