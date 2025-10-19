Nemzeti Sportrádió

PL: Liverpool–Manchester United

2025.10.19. 17:20
Pécsi Ármin PL Szoboszlai Dominik Liverpool Manchester United Premier League Kerkez Milos
A Premier League 8. fordulójában a Liverpool a Manchester Unitedet fogadja – élőben az NSO-n!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Liverpool–Manchester United 0–1 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield. V: M. Oliver
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Woodman (k.), Joe Gomez, Wirtz, Chiesa, Cirtis Jones, Ekitiké, Robertson, Frimpong, Ngumoha
Manchester United: Lammens – Maguire, De Ligt, Shaw – Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot – Mbeumo, Mount – Cunha. Menedzser: Rúben Amorim
A kispadon: Bayindir (k.), Mazraoui, Zirkzee, Dorgu, Yoro, Ugarte, Heaven, Sesko, Mainoo
Gólszerző: Mbeumo (2.)

 

