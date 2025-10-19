Bódis Tamás negyedik lett a 24 órás ultrafutó-vb-n

Október harmadik hétvégéjén a franciaországi Albi városában rendezték a 24 órás ultrafutó világbajnokságot, amelynek mezőnyében tizenkét magyar futó is részt vett. A verseny egy 1500 méteres pályán zajlott, ezt minél többször körbefutva lehetett gyűjteni a kilométereket.

Az esemény hivatalos honlapja szerint összetettben Andrij Takcsuk végzett az élen, aki 294.062 kilométert teljesített 24 óra alatt, az ukrán ultrafutót a norvég Jo Inge Norum (285.06 km) és a finn Matti Jonkka (283.56 km) követte.

A negyedik helyen, új magyar csúccsal Bódis Tamás zárt, aki 279.059 kilométert teljesített, és ezzel Csécsei Zoltán 277.484 kilométeres eredményét múlta felül.

A magyar csapatból rajta kívül heten jutottak 200 kilométer fölé. Nemes László 235.55 (összesítésben 59. hely), Szennyai Dorián 226.548 (80.), Filep Ákos 225.048 (87.), Zétényi Szvetlana 220.547 (100.), Maráz Zsuzsanna 208.544 (142.), Valkai Eszter 204.043 (154), Zombory Erika 201.042 (173.) kilométert futott.

A további magyar futók közül Büki Tivadar 186.039 (209.), Nagy Miklós 178.538 (232.), Kelemen Anett 150.032 (289.), míg Erős Tibor 81.017 (354.) kilométeres eredménnyel zárt.