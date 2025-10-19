NB I: Újpest–Ferencváros

NB I

10. FORDULÓ

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezeti: Bogár Gergő.

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 245. bajnoki derbi következik vasárnap (összesen a 302.) a zöld-fehérek és a lila-fehérek között. Az örökmérlegben egyre jelentősebb a ferencvárosiak fölénye: 61 újpesti siker, 63 döntetlen, 120 FTC-diadal. Ezek között három olyan – döntetlennel végződő – találkozó volt, amelyet félbeszakadt bajnokságokban, 1944–1945-ben, illetve 1956-ban játszottak.

♦ Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, vagyis két hónap híján 10 évvel ezelőtt, azaz 3599 napja tudták bajnokin legyőzni a Ferencvárost. Akkor a Groupama Arénában Mbaye Diagne szöglet utáni fejes góljával nyertek 1–0-ra. Azóta az NB I-ben a mérleg: 28 derbin 22 FTC-siker és 6 döntetlen. Eközben két Üllői úti kupameccsen, a 2016-os fináléban (1–0) és az idén áprilisi negyeddöntőben (3–1) is a ferencvárosiak nyertek, így összesen már sorozatban 30 tétmeccse veretlenek az Újpesttel szemben.

♦ A lila-fehérek az előző bajnokságban 1–0-ra, majd 2–0-ra kaptak ki az Üllői úton, otthon pedig 0–0-t értek el, így már zsinórban 6 bajnokin gólképtelenek a zöld-fehérekkel szemben, miközben 13 gólt kaptak. Az NB I-ben máig utolsó derbis bajnoki találatukat 2023. május 1-jén a Szusza Ferenc Stadionban a már visszavonult Simon Krisztián szerezte, aki a 93. percben szépített 2–3-ra.

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a Megyeri úton eddig 82 bajnoki derbit rendeztek, ezeken minimális különbséggel állnak jobban a zöld-fehérek, a mérleg a tavaly decemberi 0–0-val immár: 28 FTC-győzelem, 27 döntetlen, 27 újpesti siker. A legutóbbi lila-fehér diadal több mint 11 éve jött össze Újpesten: 2014. szeptember 21-én Dusan Vasziljevics és Simon Krisztián góljával 2–1-re győztek a IV. kerületiek. Azóta 4 döntetlen mellett 8-szor nyert a Ferencváros a Szusza Ferenc Stadionban.

♦ Az Újpest a legutóbbi 4 fordulóban képtelen volt győzni: 2 vereségét 2 döntetlen követte. A DVTK-éval egálban ez most a leghosszabb nyeretlenségi sorozat az élvonalban.

♦ Az FTC a Puskás Akadémiától elszenvedett veresége óta felváltva nyert (idegenben), illetve ikszelt (otthon) a bajnokságban. A legkevesebb gólt kapta (8), és holtversenyben a legjobb a gólkülönbsége (+10). A góllövőlistát két csatára, Varga Barnabás és Gruber Zsombor vezeti egyaránt 6 góllal, ők fejenként csapatuk találatainak egyharmadát szállították.

♦ A lila-fehérek házigazdaként a nyitányon legyőzték a Diósgyőrt, az azt követő 4 találkozójukon viszont már csak egy pontot kapartak össze a Megyeri úton, azt is legutóbb a Nyíregyháza ellen (2–2).

♦ A Ferencváros kétszer annyi pontot zsákmányolt eddig látogatóként (10), mint a saját stadionjában (5). Az 1. fordulóban 1–1-et játszott az MTK otthonában, majd 3 vidéki helyszínről is többgólos győzelemmel tért haza.