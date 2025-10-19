Nemzeti Sportrádió

NB I: Újpest–Ferencváros

Vágólapra másolva!
2025.10.19. 17:49
null
Fotó: Szabó Miklós, archív
Címkék
Újpest FTC közvetítés derbi Ferencváros
A labdarúgó NB I 10. fordulójában a forduló előtt a második helyen álló Ferencváros a 8. Újpest otthonába látogat. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

NB I
10. FORDULÓ
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezeti: Bogár Gergő.

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

 

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 245. bajnoki derbi következik vasárnap (összesen a 302.) a zöld-fehérek és a lila-fehérek között. Az örökmérlegben egyre jelentősebb a ferencvárosiak fölénye: 61 újpesti siker, 63 döntetlen, 120 FTC-diadal. Ezek között három olyan – döntetlennel végződő – találkozó volt, amelyet félbeszakadt bajnokságokban, 1944–1945-ben, illetve 1956-ban játszottak.

♦ Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, vagyis két hónap híján 10 évvel ezelőtt, azaz 3599 napja tudták bajnokin legyőzni a Ferencvárost. Akkor a Groupama Arénában Mbaye Diagne szöglet utáni fejes góljával nyertek 1–0-ra. Azóta az NB I-ben a mérleg: 28 derbin 22 FTC-siker és 6 döntetlen. Eközben két Üllői úti kupameccsen, a 2016-os fináléban (1–0) és az idén áprilisi negyeddöntőben (3–1) is a ferencvárosiak nyertek, így összesen már sorozatban 30 tétmeccse veretlenek az Újpesttel szemben.

♦ A lila-fehérek az előző bajnokságban 1–0-ra, majd 2–0-ra kaptak ki az Üllői úton, otthon pedig 0–0-t értek el, így már zsinórban 6 bajnokin gólképtelenek a zöld-fehérekkel szemben, miközben 13 gólt kaptak. Az NB I-ben máig utolsó derbis bajnoki találatukat 2023. május 1-jén a Szusza Ferenc Stadionban a már visszavonult Simon Krisztián szerezte, aki a 93. percben szépített 2–3-ra. 

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a Megyeri úton eddig 82 bajnoki derbit rendeztek, ezeken minimális különbséggel állnak jobban a zöld-fehérek, a mérleg a tavaly decemberi 0–0-val immár: 28 FTC-győzelem, 27 döntetlen, 27 újpesti siker. A legutóbbi lila-fehér diadal több mint 11 éve jött össze Újpesten: 2014. szeptember 21-én Dusan Vasziljevics és Simon Krisztián góljával 2–1-re győztek a IV. kerületiek. Azóta 4 döntetlen mellett 8-szor nyert a Ferencváros a Szusza Ferenc Stadionban.

♦ Az Újpest a legutóbbi 4 fordulóban képtelen volt győzni: 2 vereségét 2 döntetlen követte. A DVTK-éval egálban ez most a leghosszabb nyeretlenségi sorozat az élvonalban. 

♦ Az FTC a Puskás Akadémiától elszenvedett veresége óta felváltva nyert (idegenben), illetve ikszelt (otthon) a bajnokságban. A legkevesebb gólt kapta (8), és holtversenyben a legjobb a gólkülönbsége (+10). A góllövőlistát két csatára, Varga Barnabás és Gruber Zsombor vezeti egyaránt 6 góllal, ők fejenként csapatuk találatainak egyharmadát szállították.

♦ A lila-fehérek házigazdaként a nyitányon legyőzték a Diósgyőrt, az azt követő 4 találkozójukon viszont már csak egy pontot kapartak össze a Megyeri úton, azt is legutóbb a Nyíregyháza ellen (2–2).

♦ A Ferencváros kétszer annyi pontot zsákmányolt eddig látogatóként (10), mint a saját stadionjában (5). Az 1. fordulóban 1–1-et játszott az MTK otthonában, majd 3 vidéki helyszínről is többgólos győzelemmel tért haza.  

 

Újpest FTC közvetítés derbi Ferencváros
Legfrissebb hírek

A Puskás Akadémia Lukács góljával törte meg rossz sorozatát, legyőzte idegenben a ZTE-t

Labdarúgó NB I
49 perce

Dugó a pezsgősüvegben – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
9 órája

Aljosa Matko: Szeretnénk tíz év után legyőzni a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
9 órája

Izgalmas meccsen a Bayern megnyerte a Dortmund elleni rangadót

Német labdarúgás
21 órája

A Szeged három góllal győzött a Csurgó ellen a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
22 órája

Mohammed Abu Fani lehet a Ferencváros titkos fegyvere

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:16

Közeleg a kerek évforduló – 2015 decembere óta vár az újabb derbigyőzelemre az Újpest

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:46

ICEHL: legyőzte az utolsó helyezettet a Ferencváros, a túlóra hozta meg a Volán sikerét

Jégkorong
2025.10.17. 20:54
Ezek is érdekelhetik