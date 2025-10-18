Bognár György: Az a baj, hogy nem csak a két csapat teljesítménye számít
Paksi FC–Debreceni VSC 1–1
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Rengeteg helyzetet dolgozott ki a csapat, mégis elmaradt a győzelem – miért?
– Az a baj, hogy nem csak a két csapat teljesítménye számít…
– A helyzetkihasználás volt a legnagyobb probléma?
– Végig azt éreztem, miénk lesz a győzelem. Mindkét félidőt jól kezdtük, igaz, az elsőt csak rövid ideig, a kelleténél lassabb volt a játék, nem volt meg a ritmus. Ugyanakkor nagyon jó felfogásban futballozott a csapat, ilyen tekintetben nem lehet hiányérzetem. Egyébként volt olyan helyzetünk a gólon kívül is, amit kihasználtunk, mégsem adták meg. Visszanéztem azt a játékhelyzetet, és azt kell mondanom, egy rutinos ember becsapott egy rutintalant.
– Lenzsér Bence miután összefejelt Papp Kristóffal, láthatóan rossz állapotban jött le a pályáról: mit lehet tudni az állapotáról?
– Nagyon csúnyán felszakadt a homloka, bevitték a kórházba, hogy összevarrják.
Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője
– A Paks otthonában bravúrnak számít a pontszerzés: ön is így érzi?
– Kemény meccset játszottunk egy nagyon jó csapat ellen, amelynek esélye van a bajnoki cím megszerzésére is. A második játékrészben nehezebb feladatunk volt, rengeteg beadás érkezett a kapunk elé, de a cseréink jól szálltak be, sokat tudtak segíteni.
– Mi játszódott le a fejében, amikor Bárány Donát a hosszabbításban egyedül vezette kapura a labdát?
– Ilyen a futball, ezúttal nem lett gól a nagy lehetőségből. Egyébként ha így nézzük, nyerhettünk is volna, de elégedett vagyok a megszerzett egy ponttal.
– Egy ilyen döntetlen után esetleg van hiányérzete?
– Nincs. Örülök az egy pontnak. Keményen dolgozunk, ezt megmutattuk ezen a mérkőzésen is, ráadásul valóban egy erős csapat otthonában játszottunk döntetlent, amiért jár a dicséret.
LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
Paksi FC–Debreceni VSC 1–1 (0–0)
Paks, Paksi FC Stadion, 3504 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Hahn (50.), ill. A. Guerrero (56.)