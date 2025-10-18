Nemzeti Sportrádió

Bognár György: Az a baj, hogy nem csak a két csapat teljesítménye számít

Z. A.Z. A.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 19:35
null
Bognár György szerint megnyerhették volna a DVSC elleni mérkőzést (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I Sergio Navarro Paks labdarúgó NB I DVSC Paksi FC Debrecen Bognár György
A labdarúgó NB I 10. fordulójában a Paksi FC 1–1-et játszott szombat délután, a mérkőzés után a két vezetőedző, Bognár György és Sergio Navarro értékelte a látottakat.

Paksi FC–Debreceni VSC 1–1

 Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője 

– Rengeteg helyzetet dolgozott ki a csapat, mégis elmaradt a győzelem – miért?
– Az a baj, hogy nem csak a két csapat teljesítménye számít…

– A helyzetkihasználás volt a legnagyobb probléma?
– Végig azt éreztem, miénk lesz a győzelem. Mindkét félidőt jól kezdtük, igaz, az elsőt csak rövid ideig, a kelleténél lassabb volt a játék, nem volt meg a ritmus. Ugyanakkor nagyon jó felfogásban futballozott a csapat, ilyen tekintetben nem lehet hiányérzetem. Egyébként volt olyan helyzetünk a gólon kívül is, amit kihasználtunk, mégsem adták meg. Visszanéztem azt a játékhelyzetet, és azt kell mondanom, egy rutinos ember becsapott egy rutintalant.

– Lenzsér Bence miután összefejelt Papp Kristóffal, láthatóan rossz állapotban jött le a pályáról: mit lehet tudni az állapotáról?
– Nagyon csúnyán felszakadt a homloka, bevitték a kórházba, hogy összevarrják.

 Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője 

– A Paks otthonában bravúrnak számít a pontszerzés: ön is így érzi?
– Kemény meccset játszottunk egy nagyon jó csapat ellen, amelynek esélye van a bajnoki cím megszerzésére is. A második játékrészben nehezebb feladatunk volt, rengeteg beadás érkezett a kapunk elé, de a cseréink jól szálltak be, sokat tudtak segíteni.

– Mi játszódott le a fejében, amikor Bárány Donát a hosszabbításban egyedül vezette kapura a labdát?
– Ilyen a futball, ezúttal nem lett gól a nagy lehetőségből. Egyébként ha így nézzük, nyerhettünk is volna, de elégedett vagyok a megszerzett egy ponttal.

– Egy ilyen döntetlen után esetleg van hiányérzete?
– Nincs. Örülök az egy pontnak. Keményen dolgozunk, ezt megmutattuk ezen a mérkőzésen is, ráadásul valóban egy erős csapat otthonában játszottunk döntetlent, amiért jár a dicséret.

Labdarúgó NB I
4 órája

Egyik fél sem lehet elégedett a Paks–Debrecen rangadó után

Mindkét csapat megnyerhette volna a mérkőzést, de helyzetek sorát hagyták ki – a hazaiak több játékvezetői döntést is vitattak.

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
Paksi FC–Debreceni VSC 1–1 (0–0)
Paks, Paksi FC Stadion, 3504 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Hahn (50.), ill. A. Guerrero (56.)

 

NB I Sergio Navarro Paks labdarúgó NB I DVSC Paksi FC Debrecen Bognár György
Legfrissebb hírek

NB I: ETO FC–DVTK

Labdarúgó NB I
25 perce

Szabó István a Nyíregyháza 5–1-es vereségéről: Megértem a szurkolók csalódottságát

Labdarúgó NB I
3 órája

Egyik fél sem lehet elégedett a Paks–Debrecen rangadó után

Labdarúgó NB I
4 órája

Négygólos hazai győzelemmel feledtette az újonc elleni fiaskót az MTK

Labdarúgó NB I
4 órája

Vingler László Vitális Milánnal és Paul Antonnal is remekül érzi a játékot

Labdarúgó NB I
7 órája

A Loki legyőzésével tenne újabb lépést 200. bajnokija felé Kinyik Ákos

Labdarúgó NB I
8 órája

Közeleg a kerek évforduló – 2015 decembere óta vár az újabb derbigyőzelemre az Újpest

Labdarúgó NB I
9 órája

Bright Edomwonyi: Az MTK ellen is eredményes akarok lenni!

Labdarúgó NB I
11 órája
Ezek is érdekelhetik