Bognár György: Az a baj, hogy nem csak a két csapat teljesítménye számít

Paksi FC–Debreceni VSC 1–1

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Rengeteg helyzetet dolgozott ki a csapat, mégis elmaradt a győzelem – miért?

– Az a baj, hogy nem csak a két csapat teljesítménye számít…

– A helyzetkihasználás volt a legnagyobb probléma?

– Végig azt éreztem, miénk lesz a győzelem. Mindkét félidőt jól kezdtük, igaz, az elsőt csak rövid ideig, a kelleténél lassabb volt a játék, nem volt meg a ritmus. Ugyanakkor nagyon jó felfogásban futballozott a csapat, ilyen tekintetben nem lehet hiányérzetem. Egyébként volt olyan helyzetünk a gólon kívül is, amit kihasználtunk, mégsem adták meg. Visszanéztem azt a játékhelyzetet, és azt kell mondanom, egy rutinos ember becsapott egy rutintalant.

– Lenzsér Bence miután összefejelt Papp Kristóffal, láthatóan rossz állapotban jött le a pályáról: mit lehet tudni az állapotáról?

– Nagyon csúnyán felszakadt a homloka, bevitték a kórházba, hogy összevarrják.

Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője

– A Paks otthonában bravúrnak számít a pontszerzés: ön is így érzi?

– Kemény meccset játszottunk egy nagyon jó csapat ellen, amelynek esélye van a bajnoki cím megszerzésére is. A második játékrészben nehezebb feladatunk volt, rengeteg beadás érkezett a kapunk elé, de a cseréink jól szálltak be, sokat tudtak segíteni.

– Mi játszódott le a fejében, amikor Bárány Donát a hosszabbításban egyedül vezette kapura a labdát?

– Ilyen a futball, ezúttal nem lett gól a nagy lehetőségből. Egyébként ha így nézzük, nyerhettünk is volna, de elégedett vagyok a megszerzett egy ponttal.

– Egy ilyen döntetlen után esetleg van hiányérzete?

– Nincs. Örülök az egy pontnak. Keményen dolgozunk, ezt megmutattuk ezen a mérkőzésen is, ráadásul valóban egy erős csapat otthonában játszottunk döntetlent, amiért jár a dicséret.