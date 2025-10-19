Stabil magyar védekezés és 11 gólos siker a csehek ellen a női kézilabda Eurokupában

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR

2. CSOPORT, 2. FORDULÓ,

CSEHORSZÁG–MAGYARORSZÁG 20–31 (9–15)

ÖSSZEFOGLALÓ

A száztornyú Prágába látogatott vasárnap a magyar női kézilabda-válogatott, a csehek ellen folytatódott ugyanis a jövő évi Európa-bajnokság társrendezőit és az előző kontinenstorna legjobb három együttesét felvonultató Európa-kupa. A magyar meccskeretből Janurik Kinga és Szmolek Apollónia maradt ki, míg a túloldalon a felvidéki mester, Hlavaty Tamás benevezte a Szombathelyen légióskodó Valerie Smátkovát és nem hiányzott a Storhamar tapasztalt szélsője, Veronika Kafka Malá sem.

Népes magyar vendégtábor üdvrivalgása fogadta az UNYP Aréna játékterére érkező játékosokat, Bordás Réka és Papp Nikoletta a bemelegítés közben még néhány táncmozdulatot is bemutatott a ritmusos zenére, a jó kedv tehát adva volt már a kezdés előtt. És a tűz sem hiányzott, a kezdődobás előtt látványos fény- és hangjátékra vonult be a két együttes.

A magyar kapu hálójával akadtak gondok a kezdés előtt, Szemerey Zsófi, Kuczora Csenge és az egyik bosnyák játékvezető javítgatta, miközben a közönség elszórakoztatta magát… Az első gólra is több mint két percet kellett várni, Vámos Petra talált be klubtársának, Sabrina Novotnának. Elkapta a rajtot az irányító, kiállítást harcolt ki, jól vette észre az üresen tátongó kaput is, hét perc után 6–2-es magyar előnyt mutatott az eredményjelző. 9–4-nél Hlavaty nyomta meg az időt kérő gombot, jogosan, mert csapata nem bírt a lendületes magyar támadásokkal, és csehek ebben a periódusban elöl sem játszottak igazán hatékonyan.

A meccs képe ennek ellenére nem változott, az első játékrészben 47 százalékos hatékonysággal védő Szemerey ziccereket hárított, a túloldalon Kuczora és Tóvizi Petra is betalált, a magyar előny nyolcra nőtt, Golovin kedvére forgathatta csapatát. A biztos vezetés tudata a félidő hajrájára elkényelmesítette a mieinket, Albek Anna és Grosch Vivien technikai hibát követett el, Márton Gréta kilenc perces magyar gólcsendet zárt le. Javunkra váljék, hogy a csehek érdemben nem faragtak hátrányukon, 15–9-es vendégvezetéssel vonulhattak szünetre a felek.

Fotó: Árvai Károly

Klujber Katrin értékesített hetessel adta meg a második félidő alaphangját, két perccel később már kihagyta a büntetőt, míg a túloldalon a Szemereyt váltó Bukovszky Annát mattolta háromszor is Malá. Erre összébb kapta magát a magyar csapat, Klujber szépen találta meg kétszer is Hársfalvi Júliát, egyből visszaállt a hét-nyolcgólos előny, és kapusunk is kivette a részét ebből.

Hlavaty a 45. percben újfent időt kért, fáradtak a csehek, Kuczora szokásához híven elemi erővel bombázott Novotná kapujába, ezzel 24–16-nál végképp eldőltek az érdemi kérdések, a hajrára úgy fordulhattak Bordásék, hogy már csak a győzelem „mértéke” változhat.

Grosch labdaszerzését követően a plusz tíz is összejött. Az utolsó tíz percben a csehek igyekeztek ezen kozmetikázni, kevés sikerrel, a vége 31–20 lett, a meccs emberének a végjátékban nagyokat mentő Bukovszky Annát választották. Teljesült Golovin Vlagyimir meccs előtti kérése, a magyar válogatott jobban védekezett, mint a törökök ellen, és két kifejezetten jó periódusának köszönhetően magabiztosan nyerte meg a prágai mérkőzést. A válogatottunk legközebb november közepén lép pályára, a világbajnokság előtt norvégiai felkészülési torna következik, a házigazdák mellett a szerbekkel és a spanyolokkal is megmérkőznek Vámosék.

