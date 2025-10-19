Könyvbemutatót tartottak Topolyán: 110 éves a TSC

Jeles eseményre került sor Topolyán a belgrádi Partizan elleni bajnoki mérkőzés előtt szombaton, bemutatták a TSC Labdarúgóklub 110 című, az egyesület történelméről írt könyvet. A rendezvényen Tomik Nimród történész, a kiadvány szerkesztője, valamint Pastyik Endre, a szerkesztőbizottság tagja ismertette a könyv létrejöttének rövid történetét és tartalmát. A korábbi, vaskos centenáriumi kiadvány után ezúttal a klub 110 éves fennállása alkalmából, jobbára a hallatlanul sikeres utóbbi évtizedről jelent meg könyv. Az elmúlt tíz évben szinte a semmiből kelt új életre és jutott el a szerb élvonal 2. helyéig, sőt az Európa-liga csoportköréig a helyi magyar identitású klub.

„A TSC legsikeresebb időszaka 2015-től kezdődött. Ekkor még a negyedik ligában játszott, majd egyre feljebb került és eljutott a Szerb Szuperligáig. Villámrajtot vett, a legsikeresebb a 2022–2023-as idény volt, amikor ezüstérmes lett, tehát megelőzte a történelmi csapatokat, a szerbiai nagy favoritokat és kivívta a nemzetközi kupaszereplés jogát, Bajnokok Ligája selejtezőt játszott” – elevenítette fel a Pannon RTV-nek Tomik Nimród.

Az elmúlt tíz év sikerei Zsemberi János klubelnök erőfeszítéseit dicsérik, ahogyan a klub múltjának példamutató tisztelete is az ő attitűdjéből következik: a könyvben egy-egy fejezet őrzi Árok Ferenc és Szabó Zoltán emlékét, s a közelmúlt hőseinek már szobrot is állítottak a topolyai futballakadémia főbejáratánál. A világjárvány óriási áldozatokat követelt az itteniektől: az első, koronavírussal fertőzött magyart is itt regisztrálták 2020-ban, majd a vírus következtében elhunyt környékbeliek között volt a TSC legendás tiszteletbeli elnöke és a legtehetségesebb fiatal szakemberek közé tartozó vezetőedzője is.

„Az elmúlt évtizedet mindenképp elkülöníteném az első száztól, hiszen előbbit leginkább túl kellett élni – mondta a bemutatót követően Zsemberi János. – Igaz, abban az időszakban is ért el az egyesület nagyon szép eredményeket, ám úgy érzem, ezeket sikerült túlszárnyalnunk. Méltán lehetünk büszkék a csapatra. Az elmúlt évek erőt adnak, hogy tovább csináljuk. Az eredményeket nem garantálhatom, de azt igen, hogy igyekszünk majd...”

A magyar és szerb nyelven megtartott könyvbemutatón jelen volt többek között Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja, Szakály József, Topolyai esperesplébános, a TSC atlétika-szakosztályának világhírű gerelyhajítója, Világos Adriána, valamint Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke is.