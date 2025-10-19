Nemzeti Sportrádió

NB II: Vasas FC–Szentlőrinc

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.10.19. 16:48
Öt meccse veretlen a Vasas a bajnokságban (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC, archív)
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a 3. helyezett Vasas a tizedik Szentlőrincet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
VASAS FC–SZENTLŐRINC 0–0 – élőben az NSO-n!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1500 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Ország Péter, Király Zsolt)
VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Kapornai (Pethő B., a szünetben), Rab B. (Hidi M S., a szünetben), Urblík J. – Radó, Tóth M., Molnár Cs. (Hős, a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Poór, Kiss-Szemán, Márta – Szolgai, Décsy – Nagy R., Nyári P., Bőle – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

