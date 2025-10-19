NB II: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezeti: Katona Balázs (Garai Péter, Georgiou Theodoros)

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey M., Horváth K. – Köböl, Madarász Á. – Gálfi, Korozmán, Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka, Spandler, Bedi (Németh D., a szünetben) – Kovács B., Kocsis G., Nagy D., Varga R. –Kocsis B. (Zsótér, a szünetben), Kovács P. (Virágh, 16.) Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Zsótér (54.)

PERCRŐL PERCRE