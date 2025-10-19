Nemzeti Sportrádió

NB II: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár

BENDE BENCE GÁBORBENDE BENCE GÁBOR
2025.10.19. 16:50
Idegenben még nyeretlen a Videoton (Fotó: vidifc.hu, archív)
NB II Videoton FC Fehérvár Fehérvár élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár Videoton NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a 12. helyezett Soroksár a kilencedik Videotont fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–0)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezeti: Katona Balázs (Garai Péter, Georgiou Theodoros) 
SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey M., Horváth K. – Köböl, Madarász Á. – Gálfi, Korozmán, Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka, Spandler, Bedi (Németh D., a szünetben) – Kovács B., Kocsis G., Nagy D., Varga R. –Kocsis B. (Zsótér, a szünetben), Kovács P. (Virágh, 16.) Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Zsótér (54.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE

 

 

Ezek is érdekelhetik