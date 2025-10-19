Nemzeti Sportrádió

Közép-Európa rali: Rovanperä nyert, és maradt esélye a harmadik vb-címére

2025.10.19. 18:20
Kalle Rovanperä (Fotó: Getty Images)
Továbbra is van esélye a Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen kettősnek a rali-világbajnoki címre, miután megnyerték a Közép-Európa-ralit, és a vb-pontversenyben vezető Sébastien Ogier kénytelen volt feladni a versenyt.

Kalle Rovanperä, a Toyota finn versenyzője nyerte a passaui központtal megrendezett és vasárnap zárult Közép-Európa-ralit, a világbajnokság idei 12. futamát, így még maradt esélye arra, hogy a hátralévő két fordulóban megszerezze pályafutása harmadik vb-trófeáját.

Rovanperä és navigátora, Jonne Halttunen több mint 40 másodperces előnnyel diadalmaskodott a szintén toyotás, címvédő Elfyn Evans, Scott Martin brit duó előtt. Harmadikként az észt Ott Tänak, Martin Järveoja kettős zárt.

A szombati napon az összetettben eddig élen álló francia Sébastien Ogier az idény során először volt kénytelen feladni egy viadalt, így pedig Evans a második helyével átvette a vezetést a vb-pontversenyben. Rovanperä a győzelmének köszönhetően ugyanannyi ponttal áll, mint Ogier, így két versennyel a zárás előtt még bármelyik toyotás páros megnyerheti a vb-címet. A konstruktőrök között a Toyota már korábban bebiztosította vb-címét.

A következő futamot Japánban rendezik november elején.

RALI-VB
KÖZÉP-EURÓPA RALI, PASSAU (18 gyorsasági szakasz, 312 km)
1. Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen (finn, Toyota GR Yaris Rally1) 2:36:20.1 óra
2. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota GR Yaris Rally1) 43.7 másodperc hátrány
3. Ott Tänak, Martin Järveoja (észt, Hyundai i20 N Rally1) 49.3 mp h.
A vb-pontverseny állása 12 futam után (még 2 van hátra): 1. Evans 247 pont, 2. Sébastien Ogier (francia, Toyota GR Yaris Rally1) 234, 3. Rovanperä 234

 

