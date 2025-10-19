NB II: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd

Nemzeti Sportrádió

2025.10.19.
Kozármisleny-Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a sereghajtó Kozármisleny a jelenleg második helyezett Honvédot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAPEST HONVÉD 1–1 (1–1)
Kozármisleny, 800 néző. Vezeti: Antal Péter (Máyer Gábor, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Szalka D. (Jelena, a szünetben), Bakó, Máté Cs. – Babinszky. Vezetőedző: Pinezits Máté
HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Pekár – Gyurcsó Á., Szamosi Á. (Somogyi Á., 39.), Medgyes Z. – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Babinszky (7.) illetve Kántor (30.)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még nyeretlen, korábbi Honvéd-edző, Pinezits Máté által irányított Kozármisleny a három bajnoki óta veretlen kispestiek ellen.

