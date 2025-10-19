Nemzeti Sportrádió

A Csákvár sem bírt a Karcaggal, hibátlan maradt otthon az újonc

2025.10.19. 14:52
Folytatta jó hazai szereplését a Karcag (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE, archív)
Csákvár NB II Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a Karcag a Csákvárt fogadta. A találkozó nyílt játékot hozott, végül a vendéglátó megérdemelten tartotta otthon a három pontot, így a nagykunsági egylet hazai pályán továbbra is hibátlan (1–0).

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
KARCAGI SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Győri Á., Fazekas L. – Vida M. (Fábián, 83.), Pap Zs., Szűcs K., Székely D. (Kaye, 68.), Girsik Á. (Regenyei, 83.) – Sain (Sághy, 88.). Vezetőedző: Varga Attila
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Karacs, 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Mondovics, Dencinger, Magyar Zs. (Szakály D., 80.) – Szabó B. (Fejős, 59.), Bányai (Simon A., 59.), Somfalvi (Radics, 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Kaye (79.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Hamarosan...


PERCRŐL PERCRE

 

 

Ezek is érdekelhetik