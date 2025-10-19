Fordított a Szeged, hiába vezetett a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 773 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)

SZEGED: Veszelinov – Sándor M. (Sztankó, 90+2.), Szilágyi Z., Tóth B., Kalmár O. (Kurdics, 74.) – Vágó L. (Borvető, a szünetben), Rabatin – Miskolczi, Márkvárt, Holman (Pejovics, 74.) – Novák Cs. Vezetőedző: Aczél Zoltán

BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk, Hesz, Vinícius, Király Á., Dénes A. (Farkas B., 86.) – Bacsa P. (Tóth K., 61.), Palincsár, Csernik, Pekár L. (Kelemen P., 75.) – Horváth Sz. (Sarkadi, 61.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Miskolczi (45+2.), Novák Cs. (48.), ill. Horváth Sz. (36.)

MESTERMÉRLEG

Aczél Zoltán: – Az a szép a futballban, hogy a két edző másként látja a mérkőzést. Az első félidőben hetven százalékban birtokoltuk a labdát, de nagyon gyengén játszottunk, előrefelé keveset nyújtottunk. A második félidő extrán kezdődött, a játékrész elején kivégezhettük volna a BVSC-t, négyszer voltunk a kapussal szemben. Megérdemelt a sikerünk, a hozzáállás is rendben van.

Dragan Vukmir: – Az első félidőben kapura lövés nélkül kaptunk gólt, ez meccsről meccsre megismétlődik. Jól zártuk a területeket, mindent megcsináltunk, amit kértem. A szünet után váltott a Szeged, meg is szerezte a vezetést, volt két-három helyzete, de a döntetlent megérdemeltük volna. Minden meccsen van, aki belehibázik, most ilyen passzban vagyunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egykori szegedi edző, Dragan Vukmir jelenlegi csapata, a BVSC defenzív játékot választott. A korábbi válogatott Paulo Vinícius vezette védelem a saját kapujától 30 méterre állt meg, míg a támadók a felezővonal szélességében próbáltak letámadni. Ez azt jelentette, hogy a 20 mezőnyjátékos mindössze 20-25 méteres sávban futballozott a szegediek irányításával. Emiatt aztán az első fél órában nem is alakult ki helyzet a kapuk előtt, csak a hazapasszolások miatt akadt dolga a kapusoknak. Márkvárt Dávid kétszer azért jobbról beadott, ám középen nem sikerült jó megoldást választani vagy embert találni. És ahogy az lenni szokott, a BVSC egy kontrából és Horváth Szabolcs egyéni játéka után megszerezte a vezetést a 36. percben. A szegedi egyenlítés a félidő hosszabbításának végén érkezett, Miskolczi Domonkos jobb felső sarkos bombája után nem maradt idő a középkezdésre.

És a szünet utáni első akció is szegedi gólt hozott, Miskolczi ezúttal előkészítő volt, bal oldali beadása után Novák Csanád csukafejessel szerzett vezetést. A Tisza-parti csapat ezután sorban szállította a ziccereket, Borvető Áron és Novák is két-két alkalommal került hatalmas helyzetbe, de ezek kimaradtak. A hajrában is inkább a hazaiak voltak veszélyesebbek, a BVSC nem igazán került helyzetbe, így aztán kikapott, és idegenben továbbra is pont nélkül áll. 2–1