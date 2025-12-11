A következő tanévtől az ökölvívás is szerepel a Diákolimpia programjában
Balogh Gábor, a Magyar Diáksportszövetség elnöke és Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke az MDSZ-ben aláírta azt a megállapodást, amelynek értelmében az ökölvívás 2026-tól ott lesz a Diákolimpia programjában.
A Magyar Diáksportszövetség az iskolai sport teljes körű iskolai tehetséggondozása, a sporttevékenységek és a sportágak népszerűsítése, valamint a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében a 2026–2027-es tanévben immár 40. alkalommal hirdeti meg az ország valamennyi általános és középiskolájában a Diákolimpiát.
A Diákolimpia tehetséggondozó- és versenyrendszerében minden olyan tanuló jogosult részt venni, aki az adott tanévben bármely magyarországi köznevelési intézménybe beiratkozott, így a jogosultak száma évről évre mintegy 1.2 millió gyermek. Ők mostantól ökölvívásban is összemérhetik erejüket.
