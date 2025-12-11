A következő tanévtől az ökölvívás is szerepel a Diákolimpia programjában

A Magyar Diáksportszövetség az iskolai sport teljes körű iskolai tehetséggondozása, a sporttevékenységek és a sportágak népszerűsítése, valamint a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében a 2026–2027-es tanévben immár 40. alkalommal hirdeti meg az ország valamennyi általános és középiskolájában a Diákolimpiát.

A Diákolimpia tehetséggondozó- és versenyrendszerében minden olyan tanuló jogosult részt venni, aki az adott tanévben bármely magyarországi köznevelési intézménybe beiratkozott, így a jogosultak száma évről évre mintegy 1.2 millió gyermek. Ők mostantól ökölvívásban is összemérhetik erejüket.