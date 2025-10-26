Emberhátrányban mentett pontot a Szentlőrinc a Békéscsaba ellen

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–2 (1–2)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán, Máyer Gábor)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna (Milovanovics, 72.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai (Adamcsek, 58.) – Tollár (Samson, a szünetben), Nyári (Ambach, 72.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Bőle, 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki (Csapó, 89.), Viczián, Kuzma, Kotula (Kovács G., 58.) – Balla (Avramucz, 89.), Nagy G. (Daru, 58.), Zsolnai – Borsos (Harsányi, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Nyári (45.), Ambach (86.), ill. Kóródi (10.), Zsolnai (44.)

Kiállítva: Adamcsek (82.)

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Visszanéztük, a meccs elején nem kaptunk meg egy jogos tizenegyest, ráadásul az esetet követő kontrából gólt kaptunk.

Csató Sándor: – Bosszantó így elveszíteni két pontot.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem csak a szemerkélő eső hűtötte le a kedélyeket Szentlőrincen, hiszen a Békéscsaba már a 10. percben vezetést szerzett a piros-feketék ellen. Egy tizenegyesgyanús helyzetet követő kontra végén Kóródi vette be a hazai kaput, amivel megadta a meccs alaphangját.

A folytatásban mindkét együttes sokat tett a gólszerzésért, de az utolsó passzok jó darabig nem ültek. A 44. percben azonban Zsolnai a tizenhatos előterében remekül talált el egy visszagurított labdát, amely egy védőn irányt változtatva a hazai hálóba került.

A kétgólos hátrány sem törte meg a lőrincieket: a kezdőrúgásból gyors támadást vezetve, még a szünet előtt szépítettek. Egy balról érkező labdát Nyári vett át az ötös környékén, majd ballal a bal alsóba lőtte azt.

A fordulást követően a Békéscsaba érezhetően már csak annyit szeretett volna, hogy véget érjen a meccs, csak egy-egy támadása ígért gólt, azonban Poórék határozottan takarítottak. Ugyanakkor a hazaiak akcióiban sem volt meg az átütőerő egészen addig, amíg meg nem fogyatkoztak. Adamcsek ráüvöltött a játékvezetőre, mert nem siettetett egy vendégbedobást, és ezért azonnal pirosat kapott. Ez viszont csak feltüzelte csapattársait, és a 86. percben Ambach távoli fejessel megszerezte az egyenlítő gólt.

Az egalizálás után a Szentlőrinc vérszemet kapott, de akármennyire próbálkozott, a győztes találat már nem jött össze neki. 2–2