Emberhátrányban mentett pontot a Szentlőrinc a Békéscsaba ellen

2025.10.26. 12:33
Szivacskiék (feketében) mindent megtettek, hogy megszakítsák negatív sorozatukat, de nem sikerült nyerniük (Archív fotó: Fábián László/Szentlőrinc SE)
Szentlőrinc Békéscsaba NB II élő közvetítés labdarúgó NB II labdarúgó NB II 11. forduló
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a Békéscsaba kétgólos előnyt szerzett Szentlőrincen, de nem tudta azt megőrizni még emberelőnyben sem, így csupán egy pontot gyűjtött be.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–2 (1–2)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán,  Máyer Gábor)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna (Milovanovics, 72.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai (Adamcsek, 58.) – Tollár (Samson, a szünetben), Nyári (Ambach, 72.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Bőle, 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki (Csapó, 89.), Viczián, Kuzma, Kotula (Kovács G., 58.) – Balla (Avramucz, 89.), Nagy G. (Daru, 58.), Zsolnai – Borsos (Harsányi, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Nyári (45.), Ambach (86.), ill. Kóródi (10.), Zsolnai (44.)
Kiállítva: Adamcsek (82.)
MESTERMÉRLEG
Waltner Róbert: – Visszanéztük, a meccs elején nem kaptunk meg egy jogos tizenegyest, ráadásul az esetet követő kontrából gólt kaptunk.
Csató Sándor: – Bosszantó így elveszíteni két pontot.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem csak a szemerkélő eső hűtötte le a kedélyeket Szentlőrincen, hiszen a Békéscsaba már a 10. percben vezetést szerzett a piros-feketék ellen. Egy tizenegyesgyanús helyzetet követő kontra végén Kóródi vette be a hazai kaput, amivel megadta a meccs alaphangját.

A folytatásban mindkét együttes sokat tett a gólszerzésért, de az utolsó passzok jó darabig nem ültek. A 44. percben azonban Zsolnai a tizenhatos előterében remekül talált el egy visszagurított labdát, amely egy védőn irányt változtatva a hazai hálóba került.

A kétgólos hátrány sem törte meg a lőrincieket: a kezdőrúgásból gyors támadást vezetve, még a szünet előtt szépítettek. Egy balról érkező labdát Nyári vett át az ötös környékén, majd ballal a bal alsóba lőtte azt.

A fordulást követően a Békéscsaba érezhetően már csak annyit szeretett volna, hogy véget érjen a meccs, csak egy-egy támadása ígért gólt, azonban Poórék határozottan takarítottak. Ugyanakkor a hazaiak akcióiban sem volt meg az átütőerő egészen addig, amíg meg nem fogyatkoztak. Adamcsek ráüvöltött a játékvezetőre, mert nem siettetett egy vendégbedobást, és ezért azonnal pirosat kapott. Ez viszont csak feltüzelte csapattársait, és a 86. percben Ambach távoli fejessel megszerezte az egyenlítő gólt.

Az egalizálás után a Szentlőrinc vérszemet kapott, de akármennyire próbálkozott, a győztes találat már nem jött össze neki. 2–2

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző hat meccsén mindössze egy pontot szerző Szentlőrinc a négy bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba ellen.

