Több hazai és nemzetközi érdeklődő is van a Videoton iránt

„Eredeti vállalásunknak megfelelően, mely szerint a város egy idényre, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, a közgyűlés döntött a Klub értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról. Ezzel rövidesen a több fordulós kiválasztási folyamat is megkezdődhet, bízom benne, hogy megtaláljuk azt az új tulajdonost, aki hosszú távon is képes lesz biztosítani csapatunk jövőjét” – fogalmazott Fehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András péntek reggeli posztjában, majd kiemelte, a Videoton pályázata iránt több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte részvételi szándékát.

Cser-Palkovics András (Fotó: Árvai Károly)

A polgármester ezt követően a közgyűlés további fontos döntéseit is közölte posztjában.