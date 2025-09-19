Nemzeti Sportrádió

Több hazai és nemzetközi érdeklődő is van a Videoton iránt

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.09.19. 10:25
null
A Videoton jövőjéről posztolt Cser-Palkovics András (Fotó: vidi.hu)
Címkék
Cser-Palkovics András NB II Fehérvár labdarúgó NB II Videoton
Mint ismert, Fehérvár városa egy idényre, a működés stabilizálásának idejére vette át a labdarúgó NB I-ből májusban kieső Videotont, de továbbra is új tulajdonost keres. Az ügy folyamatáról friss posztot közölt péntek reggel Cser-Palkovics András, Fehérvár polgármestere.

 

„Eredeti vállalásunknak megfelelően, mely szerint a város egy idényre, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, a közgyűlés döntött a Klub értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról. Ezzel rövidesen a több fordulós kiválasztási folyamat is megkezdődhet, bízom benne, hogy megtaláljuk azt az új tulajdonost, aki hosszú távon is képes lesz biztosítani csapatunk jövőjét” – fogalmazott Fehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András péntek reggeli posztjában, majd kiemelte, a Videoton pályázata iránt több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte részvételi szándékát. 

Cser-Palkovics András (Fotó: Árvai Károly)

A polgármester ezt követően a közgyűlés további fontos döntéseit is közölte posztjában.  

 

Cser-Palkovics András NB II Fehérvár labdarúgó NB II Videoton
Legfrissebb hírek

Az Ajkában folytatja a külföldről hazatérő labdarúgó

Labdarúgó NB II
3 órája

Jova Levente távozik a Vasastól – hivatalos

Labdarúgó NB II
19 órája

Beke büntetőjével a KTE legyőzte a Honvédot a 28. perctől folytatott mérkőzésen

Labdarúgó NB II
2025.09.17. 20:30

NB II: szabadrúgással folytatódik a félbeszakadt meccs

Labdarúgó NB II
2025.09.17. 12:43

Összefogtak az NB II-es klubok, vitatják a büntetések mértékét és a kötelező vasárnapi játéknapot is

Labdarúgó NB II
2025.09.15. 22:50

Egy nappal korábban fogadja a BVSC a Kozármislenyt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.09.15. 15:58

Huszti Fehérváron edz, de külföldi ajánlatra vár

Labdarúgó NB I
2025.09.15. 10:35

Három csapat remek idénykezdete is vaskos meglepetés az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.09.12. 12:23
Ezek is érdekelhetik