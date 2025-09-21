Nemzeti Sportrádió

Nyert, és ismét a tabella élére ugrott a Honvéd

2025.09.21. 20:57
Medgyes Zoltánék győzelmükkel ismét az első helyen állnak (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
A labdarúgó NB II 7. fordulójában ugyan a Békéscsaba mindvégig megnehezítette a Honvéd dolgát, ám a kispestiek a második félidő közepén végül csak begyötörték a három pontot érő találatot, és ezzel átvették a vezetést a táblázaton (2–1).

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–1 (1–1)
Budapest, Bozsik Aréna, 3950 néző. Vezette: Derdák Marcell (Halmai Kristóf, Dobos Dominik)
HONVÉD: Tujvel – Kállai K. (Sigér Á., 84.), Somogyi Á., Baki, Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó A., 74.), Szamosi (Ujváry, 84.) – Zuigeber (Gyurcsó, 74.), Kántor (Pinte, 67.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Viczián, Kuzma, Mikló – Harsányi (Sármány, 78.), Zsolnai, Nagy G. (Kristóf, 89.), Ésik (Balla, 60.) – Kóródi (Borsos, 60.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Zuigeber (17.), Baki (69.), ill. Szabó B. (45+1.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Minden elismerésem a Békéscsabáé, hogy így beleállt a meccsbe. Többet kellett volna birtokolnunk a labdát, s a vezető gólunk után sajnos nem tudtuk rárúgni a másodikat. Ennyi helyzetet senki sem dolgozott ki ellenünk, mint ma a Békéscsaba. Örülök, hogy a KTE elleni meccs után nyerni tudtunk.
Csató Sándor: – Jól kezdtük a meccset, ennek ellenére olyan szituációból kaptuk a gólt, amire előzetesen készültünk. A második félidőben is megvoltak a lehetőségeink, sajnálom, hogy nem tudtunk élni velük. Úgy érzem, játékban fejlődtünk, ha így teljesítünk, fogunk még nyerni, akár idegenben is. A Vasas után ezúttal is szimpatikus vesztesek voltunk...

ÖSSZEFOGLALÓ

A másodosztályú bajnokság hetedik fordulójában a dobogón tanyázó, ám a Kecskemét elleni, 28. perctől folytatott szerdai mérkőzésen vereséget szenvedő Honvéd az eddig hullámzó teljesítményt nyújtó Békéscsabát fogadta vasárnap este. A hazaiak szakvezetője, Feczkó Tamás a bőség zavarával küzdött a kezdés előtt, így fordulhatott elő, hogy Pinte Patrik, Branko Pauljevics, a sérüléséből felépült Szabó Alex vagy éppen az egykori válogatott Gyurcsó Ádám is csak a kispadon kezdte a viharsarkiak elleni összecsapást. Ugyanakkor a csabaiak vezetőedzője, Csató Sándor szinte komplett védelmére nem számíthatott: Albert Istvánt, Kotula Mátét és Kővári Róbertet még a cserék közé sem nevezhette sérülés miatt, de a góllövőlistát vezető Borsos Filip is csak a padról várta a játékvezető kezdő sípszavát.

Bátran kezdett a Békéscsaba, az első öt percben kétszer is munkát adott Tomás Tujvelnek, de a hazaiak kapusának először nem kellett közbe avatkoznia, majd kitolta a bal sarokra tartó lövést. Ha néhány perces késéssel is, de a Honvéd is megérkezett a meccsbe, ám Pekár István elhibázta a ziccert. Negyedóra elteltével aztán gyönyörű támadás végén csak megszerezte a vezetést a kispesti alakulat Zuigeber Ákos révén, ám ez sem törte meg a viharsarki gárdát, mely Zsolnai révén akár egyenlíthetett is volna. Hogy nem növelte előnyét a hazai együttes a játékrész közepén, abban elévülhetetlen érdeme volt Takács Jánosnak, aki parádés mozdulattal mentette szögletre Szamosi Ádám ollózását. Ennek pedig a félidő hajrájában lett meg a jutalma, mikor Szabó Bálint szögletet követően kipókhálózta a Honvéd kapujának jobb felső sarkát, döntetlenre alakítva az állást.

A térfélcserét követően azonnal nyomás alá helyezte ellenfele kapuját a házigazda, de jól zárt a csabai védelem, s ha már a hátvédeken is túljutott a labda, még ott volt Takács kapus. A kispesti fölény aztán, ha kis szerencsével is, de góllá érett, az előre húzódó középső védő, Baki Ákos kotorta a hálóba az elé pattanó labdát. A Békéscsaba nem adta fel, mindent elkövetett az egyenlítésért, de a házigazdák nem követték el az első félidő hajrájában elkövetett hibát, s ha a vártnál nehezebben is, de begyűjtötték a három pontot. Ezzel a Honvéd az első helyre ugrott, megelőzve az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, hétfőn a Vasas otthonában pályára lépő Mezőkövesdet. 2–1

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még százszázalékos Budapest Honvéd az idegenben még nyeretlen Békéscsaba ellen.

