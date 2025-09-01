Nikolics Nemanja mégis szerepet vállalhat a Videotonnál

„A székesfehérvári labdarúgás valaha volt legeredményesebb NB I-es gólvágója mégis segíti csapatát abban, hogy újra visszatérjen a sikerek útjára” – írja a Fehérvár Médiacentrum honlapja. Hozzáteszik, hogy információik szerint Nikolics lehet a szakmai munka felelős vezetője, azonban nem a klub alkalmazottjaként vállal szerepet a szakmai munka felügyeletében és segítésében, hanem a jelenlegi tulajdonos Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelékeiben.

Júniusban mi is beszámoltunk arról, hogy a magyar válogatottal két Európa-bajnokságon is szereplő vajdasági szerb származású, egykori háromszoros magyar, valamint lengyel és amerikai (MLS) gólkirály Nikolics visszatérhet a Videotonhoz.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Roland (Paks)

Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Dubecz János, Nagy Zoltán (mindkettő profi szerződést kapott), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, KF Vllaznia – Albánia), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, Botev Plovdiv – Bulgária), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Serafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)