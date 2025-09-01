Nemzeti Sportrádió

Nikolics Nemanja mégis szerepet vállalhat a Videotonnál

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.01. 19:16
null
Nikolics Nemanja visszatérhet a Videotonhoz (Fotó: Földi Imre)
Címkék
Videoton FC NB II Videoton FC Fehérvár Nikolics Nemanja labdarúgó NB II Videoton
A Fehérvár Médiacentrum szerint Nikolics Nemanja szerepet vállalhat a Videoton FC Fehérvár NB II-es labdarúgócsapat életében, ő lehet a szakmai munka felelős vezetője.

„A székesfehérvári labdarúgás valaha volt legeredményesebb NB I-es gólvágója mégis segíti csapatát abban, hogy újra visszatérjen a sikerek útjára” – írja a Fehérvár Médiacentrum honlapja. Hozzáteszik, hogy információik szerint Nikolics lehet a szakmai munka felelős vezetője, azonban nem a klub alkalmazottjaként vállal szerepet a szakmai munka felügyeletében és segítésében, hanem a jelenlegi tulajdonos Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelékeiben. 

Júniusban mi is beszámoltunk arról, hogy a magyar válogatottal két Európa-bajnokságon is szereplő vajdasági szerb származású, egykori háromszoros magyar, valamint lengyel és amerikai (MLS) gólkirály Nikolics visszatérhet a Videotonhoz.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II),  Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Roland (Paks)
Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Dubecz János, Nagy Zoltán (mindkettő profi szerződést kapott), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, KF Vllaznia – Albánia), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, Botev Plovdiv – Bulgária), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Serafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)

 

Videoton FC NB II Videoton FC Fehérvár Nikolics Nemanja labdarúgó NB II Videoton
Legfrissebb hírek

Tiszakécskén folytatódott a BVSC vesszőfutása

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 20:58

Parádézott a Vasas Mislenyben, félbeszakadt a Honvéd meccse, a Mezőkövesd ugrott az élre – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 20:55

Hat forduló után megszületett az első soroksári győzelem

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 20:55

Hajrágóllal nyert a Csákvár az Ajka ellen

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 18:50

Magabiztos győzelmet aratott a Vasas

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 18:50

Büntetőkkel győzött a Békéscsaba a Budafok ellen

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 18:47

Elmosta az eső a Honvéd és a KTE bajnokiját

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 18:42

Újabb nagy skalpot gyűjtött be a Karcag, a Vidi is vereséggel távozott az újonc otthonából

Labdarúgó NB II
2025.08.31. 18:20
Ezek is érdekelhetik