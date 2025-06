Fehérvári változások: több kulcsjátékos távozik, de már vannak lehetséges érkezők is

Bár a csapat megmenekült, minden jel arra mutat, hogy a Vidi legértékesebb játékosai elhagyják a klubot. Mint ismert, múlt héten pénteken aláírták a Fehérvár FC Kft. átvételéről szóló szerződést a klub korábbi tulajdonosa, Garancsi István és a székesfehérvári önkormányzat között. A város hétfőn el is utalta az egyforintos vételárat.



Információnk szerint az NB II-be az idény végén kieső együttestől távozhat két kapus is: Dala Martin iránt az európai kupaszereplő Puskás Akadémia érdeklődik, a rutinos Nagy Gergelyért szintén NB I-es csapatok jelentkeztek be (még nem biztos, hogy távozik), de szívesen látná soraiban az NB II-es Vasas és Bp. Honvéd is. Spandler Csabát is csábítják az élvonalba, ám a Fehérvárhoz ezer szállal kötődő védő nem távozna mindenáron.



A külföldiek nem maradnak a piros-kékeknél: kelendő a két védő, Szimeon Petrov és Nikola Szerafimov, valamint a két csatár, Ivan Saponjics és a lejáró szerződésű Nicolás Stefanelli. Lapunk értesülése szerint Saponjicsot az MTK Budapest, a Debreceni VSC és a Diósgyőri VTK is megszerezné, de ehhez persze a zsebébe kell nyúlnia a vevőnek, hiszen szerződés köti a Vidihez. A középpályás Kristian Sekularac ugyanakkor már búcsút is intett Fehérvárnak és ahogy már jeleztük, távozhat az ukrán Bohdan Melnik is.



Holender Filip visszatérhet kölcsönadásából a Vasasba, de ott nem számítanának rá, viszont korábbi klubjában, a Honvédban (amellyel 2017-ben bajnoki címet ünnepelhetett) igen. Szabó Bálint szintén kölcsönben szerepelt a Vidinél a Pakstól, míg Kalmár Zsolt szerződése lejárt, több csapat is vinné. Távozhat a támadó Katona Mátyás is, őt a Nyíregyháza szerezné meg, Pető Milán iránt pedig az MTK érdeklődik.

Ugyanakkor a napokban Fehérvárra szerződhet Kojnok Zsolt, a védő Mezőkövesdről térhet vissza a Vidibe, míg Menyhárt Zsombor Csákvárról igazolhat Székesfehérvárra, és több kiszemelttel is folynak már egyeztetések.

A drukkereket természetesen az is foglalkoztatja, ki irányítja a csapatot: ahogy azt már múlt héten is közöltük, információnk szerint Tímár Krisztián nem marad a kispadon, a helyét a korábban többek között Békéscsabán, Zalaegerszegen és Budafokon is dolgozó Boér Gábor veheti át. A szakember azok után vállalhat munkát Fehérváron, hogy távozik Békéscsabáról, ahol jelenleg az akadémia szakmai vezetőjeként áll szerződésben.

Nikolics Nemanjával lesz egyeztetés...



A Fehérvár FC június 23-án, hétfőn kezdi az érdemi munkát, de a játékosokra a héten már különböző felmérések, orvosi vizsgálatok várnak, így a szünet véget ért a futballistáknak. Ami még a szakmát illeti: bár felröppent a hír, mely szerint a piros-kékek korábbi kiváló csatára, Nikolics Nemanja sportigazgatóként visszatér a klubhoz. Úgy tudjuk, erre egyelőre csekély az esély, de információink szerint a napokban egyeztet a csatár a klub új vezetésével, miként lehetne a csapat segítségére.

Az NB II-es rajtig még jó egy hónap van hátra, mint ismert, a Merkantil Bank Liga július 27-én, vasárnap kezdődik. A Vidi legutóbb 1999 nyarán várta a második ligás rajtot, akkor végül tükörsimán jutott vissza egy idény után a legjobbak közé: 38 bajnokin 101 pontot szerzett (32 győzelem, öt döntetlen, egy vereség), s gólkülönbsége is kifejezetten jól mutatott (104–19). Lássuk be, a bajnoki cím megszerzésére, de még a feljutásra is kevés az esélye a 2025–2026-os évadban.