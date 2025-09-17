Nemzeti Sportrádió

NB II: szabadrúgással folytatódik a félbeszakadt meccs

2025.09.17. 12:43
Fotó: Török Attila
Augusztus végén a rossz időjárási körülmények miatt nem lehetett befejezni a Kecskemét–Bp. Honvéd bajnokit, szerdán játsszák tovább.

A 28. perctől, 0–0-s állással folytatódik az augusztus 31-én félbeszakadt Kecskeméti TE–Budapest Honvéd NB II-es bajnoki. A találkozó a rossz időjárási körülmények, heves esőzés miatt szakadt félbe, szerdán 19 órás kezdettel játsszák le a csapatok a fennmaradó játékidőt a Széktói Stadionban. A játék pontosan onnan indul újra, ahol augusztusban félbeszakadt, így a Kecskemét kezdhet szabadrúgással a vendégkispad előtti területről – jó kérdés, hogy Tímár Krisztián vezetőedző készül-e valami cseles megoldással rögtön a meccs eleji szabadrúgáskor.

A mérkőzésen nem kötelező ugyanazzal a kezdőcsapattal felállni, de csak azok a futballisták szerepelhetnek, akiknek az eredeti időpontban volt játékjogosultságuk, így adott esetben az azóta szerződtetett játékosok nem játszhatnak. A két csapat annyi cserelehetőséget hajthat végre, amennyire a meccs félbeszakításának időpontjában jogosult volt, s mivel egyik fél sem változtatott a 28. percig, maradt az öt-öt cserelehetőség a két vezetőedzőnek. Változott a játékvezető személye is, Takács Tamás helyett ezúttal Rúsz Márton bíráskodik. Természetesen a korábban megvásárolt belépők érvényesek, valamint a mérkőzés napján lesz lehetőség jegyvásárlásra a kecskeméti pénztárakban.

Mindkét csapat továbbjutott a hétvégén a Mol Magyar Kupában, befolyásoló tényező lehet, hogy a Budapest Honvéd szombaton, míg a Kecskemét vasárnap játszott, ráadásul a lila-fehérek 120 percet töltöttek a pályán az Újpest FC elleni siker alkalmával.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
19.00: Kecskeméti TE–Bp. Honvéd – élőben az NSO-n!
A mérkőzés a 28. perctől, 0–0-s állással folytatódik

