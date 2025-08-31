Nemzeti Sportrádió

Elmosta az eső a Honvéd és a KTE bajnokiját

2025.08.31. 18:42
null
Nem volt kegyes az időjárás a csapatokhoz... (Fotó Török Attila)
A labdarúgó NB II 6. fordulójának rangadóján a játéknap előtt kilencedik helyen álló Kecskemét immár Tímár Krisztián irányításával fogadta a fordulót az első helyen kezdő Budapest Honvédot. A találkozó a heves esőzés miatt alig fél óra elteltével félbeszakadt.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0  – a 29. percben félbeszakadt
Kecskemét, Széktói Stadion, 3579 néző. Vezette: Takács Tamás (Belicza Bence Péter, Bertalan Dávid) 
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi M., Kovács B., Haris, Banó-Szabó, Bolgár – Beke P., Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Honvéd: Tujvel – Kállai K., Baki, Csontos D., Csonka B., Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigeber – Medgyes Z., Nyers. Vezetőedző: Feczkó Tamás

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy érdeklődés kísérte a KTE és a Honvéd bajnoki meccsét: 3500-nál is több néző várta a kezdést. Nem sokkal később sokan már menekülőre is fogták, ugyanis néhány perc elteltével a sötét felhők extrém mennyiségű csapadékot hoztak. A csapatok is inkább az elemekkel küzdöttek, mint egymással, mert bár a kecskeméti gyepszőnyegre sokáig nem lehetett panasz, a jó húsz percen át tartó, változatlan intenzitású esőzés után a játékvezető megkezdte az egyeztetéseket az együttesekkel. A csapatkapitányok először még igent mondtak a folytatásra, de Takács Tamás játékvezető később a vezetőedzőkkel való konzultáció után a játék szüneteletetése mellett döntött. Harminc percet várakoztak a csapatok, ám mivel a labdaejtés nem adott okot a bizakodásra, lefújták a meccset, amelynek sorsáról később az MLSZ versenybizottsága dönt majd. 

