Harmadosztályú csapat kispadjára ült le a korábbi szövetségi kapitány

Mint a klubhonlap írja, az utóbbi időben a vezetőség nagy elánnal dolgozott azon, hogy megtalálja az utódot a csapat kispadjára, mostanra pedig eldőlt, hogy Csábi József veszi át a felnőttgárda felkészítését.

Az 58 éves szakember egykor tíz alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban, a Honvéd színeiben háromszor bajnoki címet szerzett az NB I-ben, illetve egyszer Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. Edzőként többek között Nyíregyházán, a Honvédnál, Szolnokon, Kazincbarcikán, illetve legutóbb az NB II-es BVSC-nél dolgozott, emellett a magyar nemzeti csapatnál Egervári Sándor pályaedzője volt, egy alkalommal, Andorra ellen (2–0) pedig irányíthatta a válogatottat is megbízott szövetségi kapitányként.

A Pénzügyőr SE-nél a Dombóvár ellen a 6. fordulóban elért idegenbeli 1–1-es döntetlen után született meg az a döntés, hogy már nem Máté Roland irányítja az NB III Délnyugati csoportjában szereplő csapatot, majd a következő körben, a PEAC-cal szemben 3–2-re megnyert bajnokin megbízott edzőként Schróth Lajos dirigálta az együttest.

Csábi József vasárnap 16 órakor Iváncsán debütálhat a fővárosi zöld-fehérek kispadján.