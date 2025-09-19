Harmadosztályú csapat kispadjára ült le a korábbi szövetségi kapitány

Mint a klubhonlap írja, az utóbbi időben a vezetőség nagy elánnal dolgozott azon, hogy megtalálja az utódot a csapat kispadjára, mostanra pedig eldőlt, hogy Csábi József veszi át a felnőttgárda felkészítését.
Az 58 éves szakember egykor tíz alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban, a Honvéd színeiben háromszor bajnoki címet szerzett az NB I-ben, illetve egyszer Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. Edzőként többek között Nyíregyházán, a Honvédnál, Szolnokon, Kazincbarcikán, illetve legutóbb az NB II-es BVSC-nél dolgozott, emellett a magyar nemzeti csapatnál Egervári Sándor pályaedzője volt, egy alkalommal, Andorra ellen (2–0) pedig irányíthatta a válogatottat is megbízott szövetségi kapitányként.
A Pénzügyőr SE-nél a Dombóvár ellen a 6. fordulóban elért idegenbeli 1–1-es döntetlen után született meg az a döntés, hogy már nem Máté Roland irányítja az NB III Délnyugati csoportjában szereplő csapatot, majd a következő körben, a PEAC-cal szemben 3–2-re megnyert bajnokin megbízott edzőként Schróth Lajos dirigálta az együttest.
Csábi József vasárnap 16 órakor Iváncsán debütálhat a fővárosi zöld-fehérek kispadján.
|A CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC II.
|7
|6
|–
|1
|20–6
|+14
|18
|2. Kaposvár
|7
|6
|–
|1
|17–10
|+7
|18
|3. Nagykanizsa
|7
|5
|1
|1
|14–4
|+10
|16
|4. MTK II.
|7
|5
|–
|2
|22–10
|+12
|15
|5. Dunaújváros
|7
|4
|3
|–
|15–6
|+9
|15
|6. Majosi SE
|7
|4
|1
|2
|22–13
|+9
|13
|7. Szekszárd
|7
|4
|1
|2
|14–14
|0
|13
|8. Pécsi MFC
|7
|3
|2
|2
|12–4
|+8
|11
|9. Paks II.
|7
|3
|–
|4
|6–13
|–7
|9
|10. Iváncsa
|7
|2
|1
|4
|11–14
|–3
|7
|11. Balatonlelle
|7
|2
|–
|5
|3–19
|–16
|6
|12. Érd
|7
|1
|2
|4
|5–8
|–3
|5
|13. Pénzügyőr
|7
|1
|1
|5
|6–14
|–8
|4
|14. Siófok
|7
|1
|1
|5
|5–15
|–10
|4
|15. Dombóvár
|7
|–
|3
|4
|10–25
|–15
|3
|16. PTE-PEAC
|7
|–
|2
|5
|8–15
|–7
|2