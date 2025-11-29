Nemzeti Sportrádió

Sima kaposvári siker a férfi röplabda Extraligában

Vágólapra másolva!
2025.11.29. 19:41
null
Fotó: FB/Fino Kaposvár
Címkék
Pénzügyőr SE férfi röplabda Extraliga Fino Kaposvár
A Kaposvár odahaza 3:0-ra nyert a Pénzügyőr SE ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szombati játéknapján.

Matej Smídl 15, Franco Medina 12 ponttal járult hozzá a vártnál is simább somogyi sikerhez.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Fino Kaposvár–Prestige Fitness PSE 3:0 (21, 18, 16)

Később
19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE 
19.00: MAFC–Debreceni EAC

Korábban
Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC 3:0 (13, 18, 16)
Dunaújvárosi KSE–MEAFC-Peka Bau 0:3 (–12, –19, –7)

 

Pénzügyőr SE férfi röplabda Extraliga Fino Kaposvár
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda Magyar Kupa: kaposvári előny a negyeddöntőben

Röplabda
2025.11.26. 19:37

Miskolci siker a Szolnok ellen a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.21. 19:57

Férfi röplabda Challenge-kupa: a Kaposvár jutott tovább a magyar párharcból

Röplabda
2025.11.19. 19:59

Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár és a Kazincbarcika is három szettben győzött

Röplabda
2025.11.16. 18:43

Kazincbarcikán győztek a Fino röplabdázói a Challenge-kupában

Röplabda
2025.11.13. 19:36

A győzelembe menekülne a Vasas röplabdacsapata

Röplabda
2025.11.13. 08:19

Könnyedén nyert a Kazincbarcika a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.09. 16:51

Férfi röplabda Extraliga: simán nyert a Kazincbarcika

Röplabda
2025.11.02. 20:04
Ezek is érdekelhetik