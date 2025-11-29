Sima kaposvári siker a férfi röplabda Extraligában

A Kaposvár odahaza 3:0-ra nyert a Pénzügyőr SE ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szombati játéknapján.
Matej Smídl 15, Franco Medina 12 ponttal járult hozzá a vártnál is simább somogyi sikerhez.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Fino Kaposvár–Prestige Fitness PSE 3:0 (21, 18, 16)
Később
19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
19.00: MAFC–Debreceni EAC
Korábban
Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC 3:0 (13, 18, 16)
Dunaújvárosi KSE–MEAFC-Peka Bau 0:3 (–12, –19, –7)
