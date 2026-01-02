AC Milan: bejelentették a Londonból érkező csatárt
Pénteken vált hivatalossá, hogy az AC Milan az idény végig kölcsönvette a West Ham United 32 éves német csatárát, Niclas Füllkrugot.
A korábbi sajtóhíreknek megfelelően az olasz AC Milan és az angol West Ham United is bejelentette, hogy a londoniak 24-szeres német válogatott csatára, Niclas Füllkrug az idény végig, kivásárlási opcióval a milánói klubhoz került. A napokban már az új csapatával edzett a támadó, aki péntek este, a Cagliari elleni bajnokin akár be is mutatkozhat a Milanban.
A 2023-as Bundesliga-gólkirály 2024 augusztusában a Dortmundból igazolt a West Ham Unitedhez, melynél 29 tétmeccsen három gólt szerzett.
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
20.45: Cagliari–Milan (Tv: Match4)
