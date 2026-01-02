Nemzeti Sportrádió

AC Milan: bejelentették a Londonból érkező csatárt

2026.01.02. 14:49
Füllkrug szerződtetését hivatalosan is bejelentette a Milan (Fotó: acmilan.com)
Pénteken vált hivatalossá, hogy az AC Milan az idény végig kölcsönvette a West Ham United 32 éves német csatárát, Niclas Füllkrugot.

 

A korábbi sajtóhíreknek megfelelően az olasz AC Milan és az angol West Ham United is bejelentette, hogy a londoniak 24-szeres német válogatott csatára, Niclas Füllkrug az idény végig, kivásárlási opcióval a milánói klubhoz került. A napokban már az új csapatával edzett a támadó, aki péntek este, a Cagliari elleni bajnokin akár be is mutatkozhat a Milanban.

A 2023-as Bundesliga-gólkirály 2024 augusztusában a Dortmundból igazolt a West Ham Unitedhez, melynél 29 tétmeccsen három gólt szerzett. 

OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
20.45: Cagliari–Milan (Tv: Match4)



 

 

