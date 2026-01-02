Havazás nehezítette a futását, túlélési üzemmódba kapcsolt

– Habár nem volt könnyű dolga az időjárási körülmények miatt, végül sikeresen teljesítette a közelmúltban a privát Ultrabalaton Hegyestű Trail-t. Miért az év végi időpontot választotta?

– Alapvetően nem ebben az időpontban szerettem volna teljesíteni, de végül ezt ajánlották a szervezők, s úgy voltam vele, hogy miért ne menjek neki – mondta Orosi László, aki 16 óra 28 perc alatt ért célba a 115 kilométeres privát Ultrabalaton Hegyestű Trailen. – Gondoltam, legalább nem lesz hőség… Olyan szempontból viszont éppen remekül jött ki, hogy a versenyidény végéhez értünk, így a forma még megvolt, nem kellett rá külön sokat edzeni. Előzetesen tizennégy-tizenöt óra körül szerettem volna beérni a célba, de hatvanhárom kilométernél elkezdett szakadni a hó, s onnantól végig esett.

Hetvenöt kilométerig még rendben lehetett haladni, de ott már láttam, hogy az utolsó negyven kilométer combos lesz…

– És „combos lett”?

– Eléggé… Cipőt és zoknit cseréltem, ezalatt lefagyott a kezem, eléggé rosszak lettek az időjárási körülmények. Előkerült a fejlámpám is, s az igazat megvallva innentől amolyan túlélési üzemmódba kapcsoltam. A turistautakat gyorsan befedte a hó, nem láttam mi van alatta, így óvatosan kellett haladnom. Nem láttam hová lépek, az órámon a tracket figyelve mentem előre. Nem volt kellemes az utolsó negyven kilométer, nagyot küzdöttem, de büszke vagyok rá, hogy beértem a célba.

– Az új esztendőbe lépve aktuális a kérdés: milyennek értékeli az idényét?

– Elég jó esztendőt tudhatok magam mögött, több hosszú versenyt is teljesítettem, de az igazat megvallva, többet szerettem volna. Hat száz kilométer feletti megmérettetést tudhatok a hátam mögött, és sikerült három külföldi versenyre is ellátogatnom. Az Istria 100 by UTMB kudarc volt, gyomorprobléma miatt fel kellett adnom, s most fordult elő először, hogy idő előtt hagytam abba egy megmérettetést. Azonban ott volt a Julian Alps, a Vadrózsa 160 és az Ultra-Trail Hungary, ezek mind jó élményt jelentettek. A privát Ultrabalaton Hegyestű Trail méltó lezárása volt az idénynek és az esztendőnek.

– Milyen célokat tűzött ki maga elé 2026-ra?

– Az Istria 100 by UTMB-re visszamegyek, javítani szeretnék, továbbá a Lavaredo is tervben volt, de sajnos nem jutottam be. Amennyiben úgy alakulna, s az UTMB-re besorsolnának, szeretnék ott lenni, de a Pirin Ultra is célként ott van előttem. Illetve, a Mátra 115-ön is részt akarok venni, a Vadlán Terep Ultra és az Ultrabalaton Hegyestű Trail pedig egy időpontban lesz, vélhetően utóbbira esik majd a választásom. Lesz néhány versenyem, vélhetően nem unatkozom ebben az esztendőben sem.