„Ki akar rúgni?” – így reagált Guardiola az esetleges távozását firtató kérdésekre

Amint arról hírt adtunk, a vasárnapi, Manchester City elleni bajnoki mérkőzésen már nem a klubbal 2025-ben Konferencialigát és klubvilágbajnokságot nyerő Enzo Maresca irányítja a Chelsea-t. Kollégájának távozásával kapcsolatban Pep Guardiolát, a manchesteriek mesterét is megkérdezték az újságíról a mérkőzés felvezetéseként.

„A saját szemszögemből csak annyit tudok mondani, hogy a Chelsea hihetetlen edzőt és fantasztikus személyiséget veszített el. Ez az ottani vezetés döntése volt, úgyhogy nincs mit mondanom ezzel kapcsolatban. Szerencse, hogy ott dolgozom, ahol dolgozom, az én klubom egészen különleges” – mondta Guardiola.

Angliában azonban ennyivel nem érik be a zsurnaliszták, így az 54 éves szakembert ezután egészen elképesztő pletykával szembesítették: Maresca azért távozott a „kékektől”, hogy az ő örökébe lépjen Manchesterben.

„Fogalmam sincs. Egészen biztos vagyok benne, hogy önök jobban tudják, mint én. Hogyan tudnék bármi újat mondani olyasmivel kapcsolatban, ami pusztán vélekedés és híresztelés? Erre nem fogok válaszolni” – közölte az kérdezővel a City mestere, majd viccesre vette a figurát. „Ki akar rúgni? A fizetésem nagyon magas, úgyhogy van még egy évem” – fordult a kérdezőhöz a Barcelonával két, a Manchester Cityvel egy Bajnokok Ligája-címet szerző tréner.

„Ó, Istenem! Élő szerződésem van, elmondtam már százmilliószor. Tudom, hogy unnak már, mert itt vagyok tíz éve, és ígérem, hogy egy napon távozom, de most még szerződésem van, boldog vagyok, és célokért küzdünk a csapattal. A vezetőség tisztel – ezt a múlt idényben bizonyították, amikor három hónapig meccset sem nyertünk, mégis támogattak” – fogalmazott igencsak csípősen Guardiola.