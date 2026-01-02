„Nekem ő Mr. Gól” – Tőzsér Dániel Varga Barnabásról

Nemzeti Sportrádió

2026.01.02. 15:41
Tőzsér Dániel szerint Varga Barnabás az AEK-szurkolók szívét is meghódítja majd (Fotó: Czinege Melinda)
A görög Gazzetta élő podcastjában kérdezték Varga Barnabásról az AEK Athénnál és a Ferencvárosnál játékosként egyaránt két évet lehúzó Tőzsér Dánielt. Az egykori 31-szeres magyar válogatott középpályás elmondta: úgy véli, a magyar válogatott centere remekül illik majd az AEK játékrendszerébe, s küszöbön álló szerződtetése egyértelmű sikersztori lesz.

Amint arról a Nemzeti Sport elsőként hírt adott, egyre valószínűbb, hogy a Ferencváros válogatott középcsatára, Varga Barnabás 4.5 millió euróért az AEK Athén játékosa lesz. A görög Gazzetta podcastjában is foglalkozott az üggyel, a műsor készítői Tőzsér Dánielt, az eladó Ferencváros és a vevő AEK volt játékosát kérdezték a magyar támadóról.

„Barnabás fantasztikus csatár, évek óta ő a magyar válogatott centere is, aki a tizenhatoson belül a leghatékonyabb. Ragyogóan lő, kiválóan fejel, nekem ő »Mr. Gól«, aki ráadásul a támadásépítésben is jeleskedik, mert remekül érti a játékot – dicsérte Vargát Tőzsér Dániel. –  Nem olyan gyors, mint Kylian Mbappé, ha olyan gyors lenne, nem az AEK-kal tárgyalna, hanem valamelyik Premier League-élcsapatban futballozna. Készen áll arra, hogy külföldre szerződjön, talán már korábban is készen állt, úgyhogy optimista vagyok az AEK-es időszakával kapcsolatban.”

Tőzsér Dániel azt is megemlítette, hogy a 31 éves Varga csak későn, az utóbbi néhány évben vált nemzetközi szinten is kiemelkedő játékossá, de már előtte is ontotta a gólokat.

Tőzsér Dániel a Loki mezében – később sportigazgatóként Debrecenbe próbálta csábítani Varga Barnabást (Fotó: Dömötör Csaba)

„Amikor a Debrecen sportigazgatója voltam, tettem egy kísérletet a megszerzésére, de nem sikerült – mondta. – Nagyon szeretem a játékát, s bár személyesen nem ismerem annyira, a hallottak alapján emberileg is csak pozitív dolgokat tudok róla mondani. A játékát pedig a pályán látjátok majd hétről hétre.” 

Tőzsértől az is megkérdezték, hogy a 28-szoros válogatott center hogyan illeszkedik majd Marko Nikolics vezetőedző rendszerébe – a válasz egyértelmű volt.

„Gólokat várnak tőle, azokat pedig szállítani fogja” – fogalmazott tömören a magyar nemzeti csapat mezét 31-szer magára öltő egykori remek középpályás.

A beszélgetés -1:28:13-nál kezdődik.

