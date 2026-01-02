Nemzeti Sportrádió

Brazília: két évvel hosszabbított a világrekorder kapusmatuzsálem

2026.01.02. 16:54
Fábio a tavaly nyári klubvilágbajnokság elődöntőjében (Fotó: Getty Images)
Negyvenöt esztendősen újabb két évre kötelezte el magát a brazil élvonalbeli Fluminense labdarúgócsapatához a rióiak első számú kapusa, Fábio, aki karrierje során összesen több mint 1400 hivatalos mérkőzésen állt a gólvonal előtt, s ezzel ő tartja a világcsúcsot.

Továbbra is bízik 45 éves kapusában a tavaly nyáron a klubvilágbajnokágon a Real Madriddal holtversenyben a harmadik helyen végző Fluminense. A brazil klub január 1-jén honlapján jelentette be, hogy két évvel, 2027 végéig szerződést hosszabbít Fábio Deivson Lopes Maciellel, aki 2022 óta áll az egyesület szolgálatában.

A veterán kapus felnőttpályafutása során mindössze három klubot szolgált, a transfermarkt.com adatai alapján a brazil országos bajnokság első osztályában (Série A) 744-szer, a Libertadores-kupában 110-szer, a Brazil Kupában 117-szer védte a kaput, a Vasco da Gama, a Cruzeiro és Fluminense színeiben.

A brazil Globoesporte nyilvántartása szerint Fábio összesen több mint 1400 tétmérkőzésen állt a gólvonal előtt, s ezzel világrekordot állított fel, 2025-ben előzte meg kollégáját, az 1390 mérkőzésig jutó angol Peter Shiltont.

 

