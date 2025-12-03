Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: győri nevelésű irányítót igazolt a Vác – hivatalos

T. Z.T. Z.
2025.12.03. 11:33
Fotó: Váci Női Kézilabda/Facebook
Kellermann Dóra Vác Dunaújváros női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben szereplő Vác szerdán délelőtt hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy szerződtette Kellermann Dórát, aki a Dunaújvárostól érkezik az együtteshez.

A váciak közleménye szerint a 25 éves játékos már a csapattal készül, azaz azonnali hatállyal érkezik.

Kellermann Dóra korábban, győri nevelőegyesülete mellett szerepelt a Mosonmagyaróvár, az Érd és a NEKA együtteseiben is, ebben az idényben pedig a Dunaújvárosban nyolc mérkőzésen 36 gólt szerzett.

Az irányító 2028. június 30-ig szóló szerződést kötött új csapatával. 

 

