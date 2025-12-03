Nemzeti Sportrádió

Magyar sportdiplomáciai sikerek szörfben

2025.12.03. 11:28
Utassy Loránd (Fotó: Tumbász Hédi)
Címkék
Cholnoky Sára Utassy Loránd szörf
Utassy Lorándot választották az olimpiai szörfosztályokkal foglalkozó junior és ifjúsági nemzetközi szövetség elnökének, és az olimpikon Cholnoky Sára is bekerült a testületbe.

Utassy Loránd magyar szövetség sportigazgatója az MTI-nek szerdán elmondta, 96 százalékos támogatottsággal választották meg a szervezet vezetőjének. A hattagú elnökségbe ugyanilyen arányú támogatottsággal az első helyen került be a tokiói olimpikon Cholnoky Sára. Ugyancsak fontos sportdiplomáciai eredmény, hogy Utassy megszerezte a nemzetközi felmérői képesítést az olimpiai osztályokban, így számíthat a vitorlás világszövetség (WS) megbízására.

 

Cholnoky Sára Utassy Loránd szörf
