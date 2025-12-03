Teqball-vb: az aranyérem a Bányik, Katz férfi páros célja Székelyudvarhelyen

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint 44 ország 165 sportolója vesz részt a magyar fejlesztésű sportág történetének első romániai vb-jén. A vasárnapig tartó tornán öt kategóriában, férfi és női egyéniben, férfi és női párosban, valamint vegyes párosban osztanak érmeket és valamennyi finálét vasárnap tartják.

A magyar csapat – a hazai szövetség közleménye szerint – „erős és ambiciózus”. Női egyéniben Izsák Anna szerepel, aki 2021-ben arany-, míg 2022-ben ezüstérmet nyert, tavaly pedig az ötödik helyen végzett. Férfi egyéniben újoncot avat a válogatott, ugyanis a friss ifjúsági Európa-bajnok Csábi Milán indul a versenyben. Női párosban viszont újra a jól összeszokott Péchy Petra, Vicsek Nóra duó indul, mely 2023-ban második volt a világbajnokságon.

A vegyes páros kategóriában egy új magyar páros mutatkozik be ezúttal, s ugyan összetételében újonc a duó, ám tagjai, Péchy Petra és Blázsovics Ádám rutinosak. Blázsovics ráadásul a sportág egyik nemzetközi szintű klasszisa, négyszeres világbajnok, aki minden eddigi vb-n szerepelt és a vegyes páros az egyetlen szám, melyben még nem sikerült aranyérmet szereznie.

Férfi párosban nincs újítás magyar részről, ugyanis ismét a Bányik Csaba, Katz Balázs kettős indul. A tapasztalt duó harmadik alkalommal vesz részt világbajnokságon és célja egyértelműen az, hogy megismételje 2023-as vb-diadalát.

„Nagyon jó állapotban érkezünk a világbajnokságra, most nagyon egyben vagyunk Csabival. Nem is lehet más a célunk, mint újra megnyerni a férfi párost és 2023 után ismét a dobogó legfelső fokán állni” – idézte a közlemény Katz Balázst.