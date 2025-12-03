„Az öröm mindenkié” – csaknem kétszáz gyermek a magyar Barca-akadémia jótékonysági gáláján

December 2-án rendezte meg hagyományos mikulásgáláját a Barca Academy Hungary és a hozzá köthető alapítvány, az eseményen huszonhárom település csaknem kétszáz gyermeke vett részt, az idén már Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Hajdú-Bihar, Somogy, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből is érkeztek gyerekek. A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy a gyerekek megismerkedhessenek olyan példaképekkel, akiknek az élete és munkája motivációt adhat számukra. Az ifjak így találkozhattak többek közt Détári Lajos világválogatott labdarúgóval, illetve Gelei József olimpiai bajnok kapussal is, és a nap végén egy-egy ajándékokkal teli Barca-tornazsákkal térhettek haza.

„A program célja idén is változatlan, átadni azt az egyszerű, mégis rendkívül fontos üzenetet, hogy az öröm mindenkié. A résztvevő óvodás és kisiskolás gyerekek spanyol és magyar edzők vezetésével mozoghatnak” – mondta Kovács Barnabás, volt barcelonai főkonzul, a Barca Academy Hungary Alapítvány kuratóriumának elnöke, az esemény egyik ötletgazdája.

Balogh Barna, a Barca Academy Hungary vezérigazgatója kiemelte: „Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy negyedik alkalommal rendezhetjük meg ezt az eseményt. A célunk mindig ugyanaz, olyan élményt adni a gyermekeknek, amelyre sokáig emlékeznek. Hiszünk abban, hogy a sport és a közösség ereje nemcsak inspirál, hanem kapaszkodót is adhat a mindennapokban.”