Szenvedett a Vasas hazai pályán, de végül így is legyőzte a Tiszakécskét

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

VASAS FC–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1428 néző. Vezette: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)

VASAS: Uram – Pávkovics (Horváth R., 64.), Hej, Otigba (Baráth B., 73.), Doktorics – Hidi M. S., Hős, Urblík J. – Barkóczi B. (Girsik A., 64.), Pethő (Németh B., 83.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Valencsik, Varga J., Grünvald – Horváth E. (M. Ramos, 60.), Lucas – Gyenes (Vukk, 73.), Bódi, Pataki B. (Szekér Á., 78.) – Zámbó M. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Tóth M. (85. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nem játszottunk igazán jól, szenvedős meccs volt, de pozitívum, hogy nem kaptunk gólt. Sok mindenben kell fejlődnünk, az első félidőben ad hoc volt a játékunk. A szünet után sokat tettünk a győzelemért.

Pintér Csaba: – Jó meccset játszottunk, minden úgy alakult, ahogy terveztük, semmi olyan nem történt, amire nem készültünk fel. A végén sajnos egy tizenegyessel mégis veszítettünk. Jól játszottunk, nagy munkát tettünk a meccsbe, hiányérzetem csak azért van, mert elhibáztuk a lehetőségeinket.

ÖSSZEFOGLALÓ

Három hónappal ezelőtt Kisvárdán az élvonalba jutásnak örülhetett a Kolorcity Kazincbarcika SC csapata. A barcikaiak vezetőedzője akkor még Erős Gábor volt, a pályán pedig együtt ünnepelte a történelmi sikert Pethő Bence, Bódi Ádám, Myke Ramos, Lucas és Varga József is. Erős hétfő este már a Vasas kispadján ült, és a kezdőbe jelölte Pethőt, de ott volt az Illovszky Rudolf Stadionban Bódi, Lucas, Ramos és Varga is, akik a nyár folyamán a Tiszakécske csapatához szerződtek. Ramos kivételével ma mindannyian bekerültek a kezdőbe is.

Tóth Milán (jobbra) megszerezte első gólját az új idényben (Fotó: Dömötör Csaba)

Négy forduló alatt a Vasas hat, a Tiszakécske öt pontot gyűjtött, a találkozó kezdete előtt a két csapat így tabellaszomszéd volt, az angyalföldiek a kilencedik, a kécskeiek a tizedik helyet foglalták el. Az első félidő gyenge játékot hozott, talán a Tisza-parti csapat támadásaiban több veszély mutatkozott, de a 34. percben Pethő Bence révén a hazaiak jártak a legközelebb a gólhoz. A Vasas támadója Pávkovics Bence centerezése után 10 méterről tisztán lőhetett, de a labdát nem sikerült jól eltalálnia, így az messze elkerülte a kaput.

Varga József (jobbra) a mezőny egyik legjobbja volt (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő angyalföldi helyzettel indult, Pethő passza után Barkóczi Barnabás 17 méterről lőtt kapura, Prokop Rostislav jó reflexmozdulattal védett. A kécskeiek legveszélyesebbje a mindössze 19 éves Gyenes Ádám volt, aki fejjel és lábbal is próbálkozott, de a kapuba nem tudott betalálni. A vendégeket Prokop bravúrjai tartották meccsben – a vendégkapus a 66. percben Tóth Milán közeli, a 72. percben Urblík József távoli lövését védte bravúrral. Már-már úgy tűnt, hogy gól nélkül zárul a találkozó, azonban a 83. percben Urblík lövését Valencsik Dávid kézzel blokkolta a tizenhatoson belül, így büntetőhöz jutottak a hazaiak. Tóth Milán magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult, és megszerezte első gólját az új idényben. Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Tiszakécske, ráadásul megint Tóth volt a főszereplő. Egy kapu elé ívelt szabadrúgás után az ő lábáról tartott a Vasas kapuja felé a labda, de a gólvonalnál a fővárosiak kapusa, Uram János nagyot mentett. A Vasas nem játszott jól az újonc ellen, de fontos három pontot szerzett hazai pályán. 1–0



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 5 4 – 1 11–3 +8 12 2. Szeged-Csanád GA 5 3 2 – 9–4 +5 11 3. Mezőkövesd 5 3 1 1 10–5 +5 10 4. Csákvár 5 3 1 1 9–4 +5 10 5. Vasas FC 5 3 – 2 8–9 –1 9 6. Szentlőrinc 5 2 2 1 7–4 +3 8 7. Karcagi SC 5 2 2 1 7–7 0 8 8. FC Ajka 5 2 1 2 3–6 –3 7 9. Kecskeméti TE 5 2 – 3 5–6 –1 6 10. Békéscsaba 5 1 2 2 7–9 –2 5 11. Tiszakécske 5 1 2 2 6–8 –2 5 12. Videoton FC Fehérvár 5 1 2 2 4–7 –3 5 13. BVSC-Zugló 5 1 1 3 6–6 0 4 14. Budafoki MTE 5 1 1 3 3–7 –4 4 15. Soroksár SC 5 – 3 2 7–12 –5 3 16. Kozármisleny 5 – 2 3 2–7 –5 2

