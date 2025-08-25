Nemzeti Sportrádió

Szenvedett a Vasas hazai pályán, de végül így is legyőzte a Tiszakécskét

2025.08.25. 21:56
Otthon tartotta a Vasas a három pontot (Fotó: Dömötör Csaba)
NB II 5. forduló NB II Vasas Vasas FC Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 5. fordulójának záró mérkőzésén a Vasas hazai pályán 1–0-ra legyőzte az újonc Tiszakécskét. A rendkívül alacsony színvonalú és sok hibával tarkított első félidő után a második játékrészben már mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek. A hazaiak végül Tóth Milán tizenegyesből szerzett góljával tartották otthon a három pontot.

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
VASAS FC–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1428 néző. Vezette: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)
VASAS: Uram – Pávkovics (Horváth R., 64.), Hej, Otigba (Baráth B., 73.), Doktorics – Hidi M. S., Hős, Urblík J. – Barkóczi B. (Girsik A., 64.), Pethő (Németh B., 83.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Valencsik, Varga J., Grünvald – Horváth E. (M. Ramos, 60.), Lucas – Gyenes (Vukk, 73.), Bódi, Pataki B. (Szekér Á., 78.) – Zámbó M. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Tóth M. (85. – 11-esből)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Nem játszottunk igazán jól, szenvedős meccs volt, de pozitívum, hogy nem kaptunk gólt. Sok mindenben kell fejlődnünk, az első félidőben ad hoc volt a játékunk. A szünet után sokat tettünk a győzelemért.
Pintér Csaba: – Jó meccset játszottunk, minden úgy alakult, ahogy terveztük, semmi olyan nem történt, amire nem készültünk fel. A végén sajnos egy tizenegyessel mégis veszítettünk. Jól játszottunk, nagy munkát tettünk a meccsbe, hiányérzetem csak azért van, mert elhibáztuk a lehetőségeinket.

ÖSSZEFOGLALÓ

Három hónappal ezelőtt Kisvárdán az élvonalba jutásnak örülhetett a Kolorcity Kazincbarcika SC csapata. A barcikaiak vezetőedzője akkor még Erős Gábor volt, a pályán pedig együtt ünnepelte a történelmi sikert Pethő Bence, Bódi Ádám, Myke Ramos, Lucas és Varga József is. Erős hétfő este már a Vasas kispadján ült, és a kezdőbe jelölte Pethőt, de ott volt az Illovszky Rudolf Stadionban Bódi, Lucas, Ramos és Varga is, akik a nyár folyamán a Tiszakécske csapatához szerződtek. Ramos kivételével ma mindannyian bekerültek a kezdőbe is. 

Tóth Milán (jobbra) megszerezte első gólját az új idényben (Fotó: Dömötör Csaba)

Négy forduló alatt a Vasas hat, a Tiszakécske öt pontot gyűjtött, a találkozó kezdete előtt a két csapat így tabellaszomszéd volt, az angyalföldiek a kilencedik, a kécskeiek a tizedik helyet foglalták el. Az első félidő gyenge játékot hozott, talán a Tisza-parti csapat támadásaiban több veszély mutatkozott, de a 34. percben Pethő Bence révén a hazaiak jártak a legközelebb a gólhoz. A Vasas támadója Pávkovics Bence centerezése után 10 méterről tisztán lőhetett, de a labdát nem sikerült jól eltalálnia, így az messze elkerülte a kaput. 

Varga József (jobbra) a mezőny egyik legjobbja volt (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő angyalföldi helyzettel indult, Pethő passza után Barkóczi Barnabás 17 méterről lőtt kapura, Prokop Rostislav jó reflexmozdulattal védett. A kécskeiek legveszélyesebbje a mindössze 19 éves Gyenes Ádám volt, aki fejjel és lábbal is próbálkozott, de a kapuba nem tudott betalálni. A vendégeket Prokop bravúrjai tartották meccsben – a vendégkapus a 66. percben Tóth Milán közeli, a 72. percben Urblík József távoli lövését védte bravúrral. Már-már úgy tűnt, hogy gól nélkül zárul a találkozó, azonban a 83. percben Urblík lövését Valencsik Dávid kézzel blokkolta a tizenhatoson belül, így büntetőhöz jutottak a hazaiak. Tóth Milán magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult, és megszerezte első gólját az új idényben. Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Tiszakécske, ráadásul megint Tóth volt a főszereplő. Egy kapu elé ívelt szabadrúgás után az ő lábáról tartott a Vasas kapuja felé a labda, de a gólvonalnál a fővárosiak kapusa, Uram János nagyot mentett. A Vasas nem játszott jól az újonc ellen, de fontos három pontot szerzett hazai pályán. 1–0


A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSÉRŐL IDE KATTINTVA LEHET OLVASNI.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd54111–3+812
  2. Szeged-Csanád GA5329–4+511
  3. Mezőkövesd531110–5+510
  4. Csákvár53119–4+510
  5. Vasas FC5328–9–19
  6. Szentlőrinc52217–4+38
  7. Karcagi SC52217–708
  8. FC Ajka52123–6–37
  9. Kecskeméti TE5235–6–16
10. Békéscsaba51227–9–25
11. Tiszakécske51226–8–25
12. Videoton FC Fehérvár51224–7–35
13. BVSC-Zugló51136–604
14. Budafoki MTE51133–7–44
15. Soroksár SC5327–12–53
16. Kozármisleny5232–7–52

PERCRŐL PERCRE

 

