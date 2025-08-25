Szenvedett a Vasas hazai pályán, de végül így is legyőzte a Tiszakécskét

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
VASAS FC–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1428 néző. Vezette: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)
VASAS: Uram – Pávkovics (Horváth R., 64.), Hej, Otigba (Baráth B., 73.), Doktorics – Hidi M. S., Hős, Urblík J. – Barkóczi B. (Girsik A., 64.), Pethő (Németh B., 83.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Valencsik, Varga J., Grünvald – Horváth E. (M. Ramos, 60.), Lucas – Gyenes (Vukk, 73.), Bódi, Pataki B. (Szekér Á., 78.) – Zámbó M. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Tóth M. (85. – 11-esből)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Nem játszottunk igazán jól, szenvedős meccs volt, de pozitívum, hogy nem kaptunk gólt. Sok mindenben kell fejlődnünk, az első félidőben ad hoc volt a játékunk. A szünet után sokat tettünk a győzelemért.
Pintér Csaba: – Jó meccset játszottunk, minden úgy alakult, ahogy terveztük, semmi olyan nem történt, amire nem készültünk fel. A végén sajnos egy tizenegyessel mégis veszítettünk. Jól játszottunk, nagy munkát tettünk a meccsbe, hiányérzetem csak azért van, mert elhibáztuk a lehetőségeinket.
ÖSSZEFOGLALÓ
Három hónappal ezelőtt Kisvárdán az élvonalba jutásnak örülhetett a Kolorcity Kazincbarcika SC csapata. A barcikaiak vezetőedzője akkor még Erős Gábor volt, a pályán pedig együtt ünnepelte a történelmi sikert Pethő Bence, Bódi Ádám, Myke Ramos, Lucas és Varga József is. Erős hétfő este már a Vasas kispadján ült, és a kezdőbe jelölte Pethőt, de ott volt az Illovszky Rudolf Stadionban Bódi, Lucas, Ramos és Varga is, akik a nyár folyamán a Tiszakécske csapatához szerződtek. Ramos kivételével ma mindannyian bekerültek a kezdőbe is.
Négy forduló alatt a Vasas hat, a Tiszakécske öt pontot gyűjtött, a találkozó kezdete előtt a két csapat így tabellaszomszéd volt, az angyalföldiek a kilencedik, a kécskeiek a tizedik helyet foglalták el. Az első félidő gyenge játékot hozott, talán a Tisza-parti csapat támadásaiban több veszély mutatkozott, de a 34. percben Pethő Bence révén a hazaiak jártak a legközelebb a gólhoz. A Vasas támadója Pávkovics Bence centerezése után 10 méterről tisztán lőhetett, de a labdát nem sikerült jól eltalálnia, így az messze elkerülte a kaput.
A második félidő angyalföldi helyzettel indult, Pethő passza után Barkóczi Barnabás 17 méterről lőtt kapura, Prokop Rostislav jó reflexmozdulattal védett. A kécskeiek legveszélyesebbje a mindössze 19 éves Gyenes Ádám volt, aki fejjel és lábbal is próbálkozott, de a kapuba nem tudott betalálni. A vendégeket Prokop bravúrjai tartották meccsben – a vendégkapus a 66. percben Tóth Milán közeli, a 72. percben Urblík József távoli lövését védte bravúrral. Már-már úgy tűnt, hogy gól nélkül zárul a találkozó, azonban a 83. percben Urblík lövését Valencsik Dávid kézzel blokkolta a tizenhatoson belül, így büntetőhöz jutottak a hazaiak. Tóth Milán magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult, és megszerezte első gólját az új idényben. Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Tiszakécske, ráadásul megint Tóth volt a főszereplő. Egy kapu elé ívelt szabadrúgás után az ő lábáról tartott a Vasas kapuja felé a labda, de a gólvonalnál a fővárosiak kapusa, Uram János nagyot mentett. A Vasas nem játszott jól az újonc ellen, de fontos három pontot szerzett hazai pályán. 1–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|5
|4
|–
|1
|11–3
|+8
|12
|2. Szeged-Csanád GA
|5
|3
|2
|–
|9–4
|+5
|11
|3. Mezőkövesd
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|4. Csákvár
|5
|3
|1
|1
|9–4
|+5
|10
|5. Vasas FC
|5
|3
|–
|2
|8–9
|–1
|9
|6. Szentlőrinc
|5
|2
|2
|1
|7–4
|+3
|8
|7. Karcagi SC
|5
|2
|2
|1
|7–7
|0
|8
|8. FC Ajka
|5
|2
|1
|2
|3–6
|–3
|7
|9. Kecskeméti TE
|5
|2
|–
|3
|5–6
|–1
|6
|10. Békéscsaba
|5
|1
|2
|2
|7–9
|–2
|5
|11. Tiszakécske
|5
|1
|2
|2
|6–8
|–2
|5
|12. Videoton FC Fehérvár
|5
|1
|2
|2
|4–7
|–3
|5
|13. BVSC-Zugló
|5
|1
|1
|3
|6–6
|0
|4
|14. Budafoki MTE
|5
|1
|1
|3
|3–7
|–4
|4
|15. Soroksár SC
|5
|–
|3
|2
|7–12
|–5
|3
|16. Kozármisleny
|5
|–
|2
|3
|2–7
|–5
|2
