Ötös lista: íme, az elitligák eddigi meglepetéscsapatai!
CSELŐTEI MÁRK
BALOGH ANDRÁS
2025.09.26. 15:21
Minden elitligás idénynek vannak meglepetéscsapatai, úgy tűnik, ez idén sincsen másképp – róluk volt szó a Dupla Tízes Ötös lista e heti adásában.
