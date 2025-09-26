Révész 40. a juniorok között, az U23-as Feldhoffer nem ért célba az országútikerékpáros-vb-n

A Kigaliban kijelölt körpályán a juniorokra nyolc, az U23-asokra 11 kör várt, előbbi 2435 méter, utóbbi 3350 méter szintemelkedést tartalmazott. A magyar küldöttségből először rajthoz álló junior magyar bajnok Révész a 119.3 kilométeres verseny első felében a mezőnyben helyezkedett, az utolsó három kört megkezdve szakadt le. Ekkor 13 másodperces hátrányban volt, innen pedig már nem volt visszaút számára a nagy iramban, a távot azonban teljesítette az országúton az első idényét töltő Révész. Végül a 40. helyen ért célba, 9 perc 55 másodperc lemaradással az aranyérmes brit Harry Hudsontől, aki a céltól 36 kilométerre támadott és szóló szökése sikeresnek bizonyult.

Az M4 Sport helyszíni stábjának Révész elmondta: az emelkedőket minden körben nagy tempóban teljesítették.

„Az elején volt pár nagyobb bukás, ezeket jól ki tudtam kerülni és a mezőny közepén helyezkedtem – mondta. – Három körrel a vége előtt a macskaköves emelkedőn előttem kaptak defektet, ezért ki kellett csatolnom és meg kellett állnom, ezután pedig már nem értem vissza.”

Kiemelte: jól érezte magát és nem lehet csalódott, hiszen befejezte a viadalt és mindent kiadott magából.

A délben rajtoló U23-as mezőnyben is magas volt a sebesség a 164.6 kilométeres táv során. A májusi Tour de Hongrie-n hetedik, ezzel legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer sokáig jól helyezkedett, ám 67 kilométerrel a cél előtt a mezőnyt vezető belgák nagy tempója miatt leszakadt. A görcsökkel küzdő Feldhoffer a nyolcadik kör végén már nyolc és fél perc feletti hátrányban tekert a vb eredményközlő oldala szerint, a következő kör végére pedig már negyedóra volt a hátránya, végül nem fejezte be a versenyt.

„Az elején minden úgy ment, ahogy terveztem, az érzések egész jók voltak. A harmadik-negyedik körben elkezdett fájni a fejem, elkezdtem kicsit szédülni” – értékelt Feldhoffer, akinek ezt követően hirtelen leromlott az állapota, szenvedett a nagy tempótól, a ritmusváltások pedig kifejezetten rosszul estek neki. Mint mondta, megfordult a fejében, hogy feladja, miután volt, hogy a combhajlító izma úgy begörcsölt egy emelkedőn, hogy két percre meg kellett állnia. Bár így is folytatta, de végül kiintették a versenyből.

„Ez nem volt egy jó nap, át kell gondolni, hogy mi ment rosszul” – szögezte le, hozzáfűzve: igyekszik a pozitívumokat megtalálni a versenyben.

Az aranyérem Lorenzo Finn nyakába került: a tavaly a juniorok között diadalmaskodó olasz bringás az utolsó hat és fél kilométert töltötte egyedül az élen.

Szombaton a felnőtt nők között a korábbi U23-as világbajnok Vas Blanka, míg vasárnap a férfiaknál a hozzá hasonlóan olimpiai negyedik helyezett Valter Attila képviseli a magyar színeket.