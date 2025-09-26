Nemzeti Sportrádió

Chelsea: három hetet hagy ki Cole Palmer

2025.09.26. 16:54
Cole Palmert (kék mezben) már az első félidőben le kellett cserélni az Old Traffordon (Fotó: Getty Images)
Három hétig nem állhat Enzo Maresca menedzser rendelkezésére a Chelsea FC angol válogatott játékmestere, akit az olasz szakember kiújult lágyéksérülése miatt lesz kénytelen pihentetni.

Nemcsak a Manchester United elleni idegenbeli mérkőzést, de egyik legfontosabb emberét is elvesztette múlt szombaton a Chelsea: Cole Palmert a két kiállítást és három gólt hozó, 2–1-es manchesteri győzelemmel végződő rangadó első félidejében volt kénytelen lecserélni Enzo Maresca. A „kékek” mestere a szombati, Brighton elleni meccs előtt azt is tudatta a nagyközönséggel, mennyit kell kihagynia a nyugat-londoniak lágyéksérüléssel küszködő kulcsjátékosának – közölte a BBC.

„Úgy döntöttünk, megvédjük Cole-t azáltal, hogy nem engedjük rosszabbodni a sérülését – mondta Maresca. – Elhatározásunk szerint a válogatott szünet előtt két-három hétig nem lép pályára, hogy meglássuk, százszázalékosan fel tud-e épülni, és tud-e játszani a pihenő után. Nem hiszem, hogy műtétre lesz szükség, konzervatív kezeléssel igyekszünk megszüntetni a lágyékfájdalmait.”

Palmer, a Chelsea Konferencialiga- és klubvilágbajnoki győzelmének egyik fő letéteményese, a csapat eddigi hét tétmérkőzéséből mindössze három alkalommal tudott pályára, és szeptember elején kihagyta az angol válogatott Andorra és Szerbia elleni vb-selejtezőit is.

A Brighton elleni mérkőzésen Palmeren kívül Tosin Adarabioyo vádlisérülés, Wesley Fofana pedig agyrázkódás miatt nem játszhat.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
Szombat
13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–AFC Bournemouth
16.00: Manchester City–Burnley
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

Vasárnap
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)

Hétfő
21.00: Everton–West Ham (Tv: Match4)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA       
1. Liverpool5511–5+615
2. Arsenal531110–2+810
3. Tottenham531110–3+710
4. Bournemouth53116–5+110
5. Crystal Palace5236–2+49
6. Chelsea522110–5+58
7. Sunderland52216–4+28
8. Fulham52216–5+18
9. Manchester City52129–5+47
10. Everton52126–5+17
11. Manchester United52126–8–27
12. Leeds United52124–7–37
13. Newcastle51313–306
14. Brighton & Hove Albion51226–8–25
15. Nottingham Forest51225–9–45
16. Burnley51135–8–34
17. Brentford51136–10–44
18. Aston Villa5321–5–43
19. West Ham5145–13–83
20. Wolverhampton553–12–90

 

 

