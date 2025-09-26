Chelsea: három hetet hagy ki Cole Palmer

Nemcsak a Manchester United elleni idegenbeli mérkőzést, de egyik legfontosabb emberét is elvesztette múlt szombaton a Chelsea: Cole Palmert a két kiállítást és három gólt hozó, 2–1-es manchesteri győzelemmel végződő rangadó első félidejében volt kénytelen lecserélni Enzo Maresca. A „kékek” mestere a szombati, Brighton elleni meccs előtt azt is tudatta a nagyközönséggel, mennyit kell kihagynia a nyugat-londoniak lágyéksérüléssel küszködő kulcsjátékosának – közölte a BBC.
„Úgy döntöttünk, megvédjük Cole-t azáltal, hogy nem engedjük rosszabbodni a sérülését – mondta Maresca. – Elhatározásunk szerint a válogatott szünet előtt két-három hétig nem lép pályára, hogy meglássuk, százszázalékosan fel tud-e épülni, és tud-e játszani a pihenő után. Nem hiszem, hogy műtétre lesz szükség, konzervatív kezeléssel igyekszünk megszüntetni a lágyékfájdalmait.”
Palmer, a Chelsea Konferencialiga- és klubvilágbajnoki győzelmének egyik fő letéteményese, a csapat eddigi hét tétmérkőzéséből mindössze három alkalommal tudott pályára, és szeptember elején kihagyta az angol válogatott Andorra és Szerbia elleni vb-selejtezőit is.
A Brighton elleni mérkőzésen Palmeren kívül Tosin Adarabioyo vádlisérülés, Wesley Fofana pedig agyrázkódás miatt nem játszhat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
Szombat
13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–AFC Bournemouth
16.00: Manchester City–Burnley
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Everton–West Ham (Tv: Match4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Liverpool
|5
|5
|–
|–
|11–5
|+6
|15
|2. Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10–2
|+8
|10
|3. Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10–3
|+7
|10
|4. Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|5. Crystal Palace
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|6. Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10–5
|+5
|8
|7. Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|8. Fulham
|5
|2
|2
|1
|6–5
|+1
|8
|9. Manchester City
|5
|2
|1
|2
|9–5
|+4
|7
|10. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|11. Manchester United
|5
|2
|1
|2
|6–8
|–2
|7
|12. Leeds United
|5
|2
|1
|2
|4–7
|–3
|7
|13. Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3–3
|0
|6
|14. Brighton & Hove Albion
|5
|1
|2
|2
|6–8
|–2
|5
|15. Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5–9
|–4
|5
|16. Burnley
|5
|1
|1
|3
|5–8
|–3
|4
|17. Brentford
|5
|1
|1
|3
|6–10
|–4
|4
|18. Aston Villa
|5
|–
|3
|2
|1–5
|–4
|3
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|5
|–
|–
|5
|3–12
|–9
|0