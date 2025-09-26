Chelsea: három hetet hagy ki Cole Palmer

Nemcsak a Manchester United elleni idegenbeli mérkőzést, de egyik legfontosabb emberét is elvesztette múlt szombaton a Chelsea: Cole Palmert a két kiállítást és három gólt hozó, 2–1-es manchesteri győzelemmel végződő rangadó első félidejében volt kénytelen lecserélni Enzo Maresca. A „kékek” mestere a szombati, Brighton elleni meccs előtt azt is tudatta a nagyközönséggel, mennyit kell kihagynia a nyugat-londoniak lágyéksérüléssel küszködő kulcsjátékosának – közölte a BBC.

„Úgy döntöttünk, megvédjük Cole-t azáltal, hogy nem engedjük rosszabbodni a sérülését – mondta Maresca. – Elhatározásunk szerint a válogatott szünet előtt két-három hétig nem lép pályára, hogy meglássuk, százszázalékosan fel tud-e épülni, és tud-e játszani a pihenő után. Nem hiszem, hogy műtétre lesz szükség, konzervatív kezeléssel igyekszünk megszüntetni a lágyékfájdalmait.”

Palmer, a Chelsea Konferencialiga- és klubvilágbajnoki győzelmének egyik fő letéteményese, a csapat eddigi hét tétmérkőzéséből mindössze három alkalommal tudott pályára, és szeptember elején kihagyta az angol válogatott Andorra és Szerbia elleni vb-selejtezőit is.

A Brighton elleni mérkőzésen Palmeren kívül Tosin Adarabioyo vádlisérülés, Wesley Fofana pedig agyrázkódás miatt nem játszhat.

