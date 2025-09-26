Itt a magyar női kézilabda-válogatott bő kerete a világbajnokságra!

A névsorban természetesen nem szerepelhet a korábbi csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka, aki júliusban adott életet kisfiának, rajta kívül az ikerlányokat váró Győri-Lukács Viktória és a súlyos térdsérülésből lábadozó Faluvégi Dorottya valamint Juhász Gréta sem állhat a kapitány rendelkezésére. A balszélsők között nem találjuk Szöllősi-Schatzl Nadine-t, viszont tagja a bő keretnek az ETO-ban az elmúlt időszakban kiváló formát mutató Fodor Csenge. A tavalyi, részben hazai rendezésű Eb-n harmadik helyezett csapat keretéből hiányzik még Kácsor Gréta és Tóth Nikolett is.

A 35 játékos közül kerülhet ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon, amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A 18 fős kereten belül a vb során öt cserére van lehetőség a 35-ös névsorból.

A magyar csapat közvetlenül a világbajnokság előtt novemberben Norvégiában vesz részt felkészülési tornán, majd november 27-én Szenegál ellen kezdi meg szereplését a ’s Hertogenboschban. 29-én Irán, december 1-én pedig Svájc lesz az ellenfél, a csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe. Így továbbjutása esetén a magyar válogatott az A-csoport továbbjutóival, többek között Dániával játszhat Rotterdamban, december 3-án, 5-én és 7-én. A négy darab, hat-hat csapatos középdöntős csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe (december 9. és 10.). Az elődöntőkre december 12-én, a döntőre és a bronzmérkőzésre december 14-én kerül sor.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 35 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Herczeg Lili (Esztergom), Zaj Klára (Vác)

Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid Bucuresti, román), Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Pálffy Anna (Vác)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia), Afentaler Sára (Vác)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC), Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Szabó Nina (DVSC), Kajdon Blanka (Vác)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Faragó Luca (Thüringer HC, német), Pásztor Noémi (Szombathelyi KKA)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE), Varga Emília (Esztergom), Pődör Rebeka (Szombathelyi KKA), Ogonovszky Eszter (Super Amara Bera Bera, spanyol)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC), Fodor Csenge (Győri ETO), Ballai Anna (Esztergom)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A VÁLOGATOTT ŐSZI PROGRAMJA

EUROKUPA

Október 16., csütörtök, Nagykanizsa

19.00: Magyarország–Törökország – jegyvásárlás

Október 19., vasárnap, Prága

19.00: Csehország–Magyarország

POSTEN-KUPA, NORVÉGIA

November 20., csütörtök, Straume

20.30: Magyarország–Szerbia

November 22., szombat, Straume

16.45: Norvégia–Magyarország

November 23., vasárnap, Straume

14.00: Magyarország–Spanyolország

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán

C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay

D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer-szigetek, Paraguay

E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom

F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína

G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba

H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

November 27.: Magyarország–Szenegál

November 29.: Irán–Magyarország

December 1.: Magyarország–Svájc