Hosszabbított a Puskás Akadémia utánpótlás-válogatott csatára

2025.09.26. 15:19
Fotó: Puskás Akadémia
Mondovics Kevin Puskás Akadémia szerződés-hosszabbítás
Meghosszabbította szerződését nevelőegyesületével Mondovics Kevin, aki az új kontraktus értelmében még három évig tartozik a Puskás Akadémia FC kötelékébe.

Még három évig a Puskás Akadémia FC játékosa lesz Mondovics Kevin – közölte honlapján a felcsúti csapat. A 18 éves, győri születésű játékos 2018-ban Gyirmótról került a Puskás Akadémiára, ahol 2024. február 10-én, a Kisvárda ellen idegenben 2–0-ra megnyert mérkőzésen mutatkozott be az élvonalban.

Mondovics azóta 11 NB I-es mérkőzésen kapott lehetőséget a Hornyák Zsolt vezette csapatban, ahol eddig egyetlen bajnoki gólját idén májusban, a Debrecen ellen 4–2-re megnyert hazai mérkőzésen szerezte. A hatszoros U19-es válogatott Mondovics jelenleg kooperációs kölcsön keretében a Csákvár játékosa, az NB II-ben eddig háromszor, az NB I-ben egyszer jutott lehetőséghez.

