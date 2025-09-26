Guardiola: Senki nem hisz nekem, de hihetetlenül optimista és pozitív vagyok

Nemzeti Sportrádió

A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola a Burnley elleni szombati bajnoki előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol több fontos kérdésről is beszélt – Erling Haaland állapotáról, Kyle Walker visszatéréséről, Phil Foden formájáról és a csapat alkalmazkodóképességéről.

Pep Guardiola az első kérdésre válaszolva megerősítette, hogy az elmúlt napokban hátproblémákkal küszködött Erling Haaland játékra kész: „Haaland rendben van, készen áll a mérkőzésre.”

A további sérültekről elmondta, hogy Rajan Ait-Nuri, Rayan Cherki, Omar Marmus és Abdukodir Khusanov biztosan nem állhat rendelkezésre, Mateo Kovacic viszont már közel jár a visszatéréshez: „Hosszú sérülésről van szó, így lépésről lépésre kell haladnia a műtét után. Még nem teljesen egészséges, de jó úton jár.”

A szakvezető kitért Kyle Walker visszatérésére is, aki a nyáron távozott végleg Manchesterből a Burnley kedvéért: „Biztos vagyok benne, hogy mindenki örömmel fogja köszönteni őt az Etihadban. Az elmúlt nyolc-kilenc évben állandóan a csapat szolgálatában állt, hat Premier League-címet, egy Bajnokok Ligáját és további trófeákat nyert velünk. Hihetetlen alak az öltözőben, mindig ott volt jóban-rosszban. Megérdemli a hálát.”

Guardiola külön dicsérte Phil Fodent, aki szerinte újra megtalálta a formáját: „Phil mindig felelősségteljesen dolgozott, mindent megnyert már velünk. Már 17–18 évesen látszott rajta, hogy minden nap játszani akar.”

A katalán mester Savinho fejlődéséről is beszélt: „Rengeteg helyzetett teremtett magának az előző idényben, de túl kapkodó volt a kapu előtt. Ha ezt megtanulja kezelni, óriási játékos lesz. Mindkét oldalon tud játszani, gyors, hasznos – meg fogja ugorni a következő szintet.”

A Burnley elleni mérkőzéssel kapcsolatban Guardiola megjegyezte, hogy nem biztos benne, riválisa mennyire fog védekező taktikát választani: „Az idény elején mindenki bátor, később viszont a tabellát nézve sokan óvatosabbak lesznek. Majd meglátjuk, milyen taktikával érkeznek, mi alkalmazkodunk. Tudom, hogy senki nem hisz nekem, de hihetetlenül optimista és pozitív vagyok az idényt illetően.”

 

